Ekonomi

İstanbul Havalimanı ve Airbus, eğitim ortaklığı anlaşması imzaladı

İstanbul Havalimanı ile uçak üreticisi Airbus arasında eğitim ortaklığı anlaşması imzalandı.

Kenan Irtak  | 03.03.2026 - Güncelleme : 03.03.2026
İstanbul Havalimanı ve Airbus, eğitim ortaklığı anlaşması imzaladı Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Havalimanının Dış Hatlar Gidiş Terminali'ndeki İGA Lounge'de anlaşma töreni düzenlendi.

Törende konuşan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'nın Üst Yöneticisi (CEO) Selahattin Bilgen, eğitim işbirliği anlaşmasına imza atmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İlk kez bir havalimanı ile Airbus'ın eğitim ortaklığı anlaşması imzaladığını belirten Bilgen, "Bilindiği gibi dünyanın en çok ülkesine uçan ve küresel bağlantı gücü en yüksek havacılık merkezi olsak da kendimizi hiçbir zaman sadece bir ulaşım altyapısı olarak tanımlamadık. En başından beri hedefimiz öğrenen, öğreten ve havacılık sektörünün gelişimine doğrudan katkı sunan bir merkez olmaktı. İGA Akademi, işte bu vizyonun en somut ve en güçlü meyvesidir." dedi.

Eğitimlerin İGA Akademi bünyesinde sürdürüleceğini kaydeden Bilgen, "İGA Akademi çerçevesinde Airbus ile yaptığımız anlaşma, teorinin operasyonel gerçeklikle buluştuğu benzersiz bir ekosistem oluşturuyor. Sektörümüzün geleceği sadece güçlü altyapılarla değil, çok daha güçlü insan kıymetleri ile şekillenecektir. İnsan, bizim için tüketilen bir kaynak değil, zenginleşen ve dünyaya fayda üreten bir kıymettir. İnsana yatırım yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yeni neslin sektörümüzü daha ileriye taşımaları için bu ortaklığı yapıyoruz"

Airbus Beyond Üst Yöneticisi (CEO) Adam McGonigal ise İGA ile eğitim işbirliğinin kendisini memnun ettiğini belirtti.

McGonigal, "Kim eğitimde ilk partnerimiz olabilir ve 40 yıl boyunca Türkiye'de bizimle beraber çalışma yapabilir, diye düşünmüştük. Bu, İstanbul Havalimanı oldu. Havacılık ve uzay sanayi, her zaman insanları birbirine bağlamakla ilgili olmuştur. İstanbul Havalimanı ile kurduğumuz bu ortaklık da tam olarak buna, yani öğrenmenin merkezinde yer alan 'insan bağına' odaklanıyor. Oyunun kurallarını değiştiren bir anlaşmaya imza atmaktan ve gelecek nesil liderlerin, sektörümüzü ileriye taşımak için ihtiyaç duyduğu yetkinliklere sahip olmalarını sağlamaktan onur duyuyoruz. Bu bir kağıdın üzerinden daha fazlası olan bir ortaklık. Sonraki neslin liderlerinin kabiliyetlerinin, yeteneklerinin ve bilgilerinin gelişmesi için bu ortaklığı yapıyoruz. Ayrıca yeni neslin sektörümüzü daha ileriye taşımaları için bu ortaklığı yapıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Bilgen ve McGonigal anlaşmaya imza attı.

Törene, Fransa'nın İstanbul Başkonsolosu Ticaret Ataşesi Kaya Ekmekçi, Fransa Ticaret Müşaviri Veronique Priour, İGA İnsan ve Kültür Kıdemli Müdürü Tunç Cavcav, İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül ve öteki ilgililer katıldı.

İGA Akademi çatısı altında hayata geçirilecek işbirliği, Airbus'ın teknik uzmanlığı ile İGA'nın güçlü yerinde öğrenme ekosistemini ortak zeminde buluşturarak, teorik bilgiyi dünyanın en yoğun operasyonel ortamındaki deneyimle birleştirecek. İstanbul Havalimanı, Airbus ile kurduğu bu ortaklık sayesinde havacılık sektörünün dönüşümüne yön verecek yeni nesil liderleri yetiştirecek.

