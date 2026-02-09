Dolar
Gündem

İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı

İstanbul'da, haftanın ilk iş günü akşam saatlerinde ana arter, cadde ve yollardaki trafik yoğunluğu yüzde 87'ye ulaştı.

Erol Değirmenci, Veysel Ensar Gökcegözog, İlyas Kaçar, Yasin Cingöz, Halis Akyıldız  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı

İstanbul

Kentte mesai bitiminin ardından etkili olan trafik yoğunluğu, Anadolu ve Avrupa yakalarında ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolunda Cevizlibağ, Haliç Köprüsü, Okmeydanı, Mecidiyeköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çevresinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

D-100 kara yolunun Beylikdüzü mevkisi Topkapı istikameti ile Haramidere mevkisi Beylikdüzü yönünde trafik ağır ilerliyor.

TEM Otoyolunda Hasdal ve Seyrantepe mevkileri ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne kadar olan kesimde de yoğun trafik gözleniyor.

Büyükdere Caddesi Sarıyer yönü ile Levent TEM katılım yolları arasında, Karaköy-Beşiktaş sahil yolu ile Barbaros Bulvarı'nda araçlar yavaş ilerliyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunda Kadıköy ve Kartal arasında her iki istikamatte yoğunluk yaşanıyor.

Kadıköy ve Tuzla arasındaki sahil yolunda hafif yoğunluk görülürken, TEM Otoyolu'nda ise Ataşehir ve Sancaktepe mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

Yoğunluk nedeniyle toplu taşıma duraklarında kalabalık oluşurken, bazı noktalarda sürücüler yavaş ilerliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin CepTrafik uygulaması verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı.


