Dolar
43.59
Euro
51.89
Altın
5,069.80
ETH/USDT
2,053.00
BTC/USDT
69,706.00
BIST 100
13,838.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Eğirdir Gölü'ne Aksu Havzası'ndan yıllık 42 milyon metreküp su aktarılacak

Isparta'daki Eğirdir Gölü'nün su seviyesini korumak amacıyla Aksu Havzası'ndan yıllık 42 milyon metreküp su aktarılmasını sağlayacak proje kapsamında çalışmalar devam ediyor.

Yalçın Çelen  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Eğirdir Gölü'ne Aksu Havzası'ndan yıllık 42 milyon metreküp su aktarılacak

Isparta

Gölün kuraklığın olumsuz etkilerinden daha az etkilenmesini sağlamak amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen "Eğirdir Su Eylem Planı" kapsamında yürütülen çalışmalar sürüyor. İnşaat çalışmaları devam eden projede yüzde 35 fiziki gerçekleşme sağlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yatırım maliyeti 750 milyon lira olan projede pompa binası, regülatör, yükleme havuzu, 1110 metre cebri boru ve 11 bin 680 metre çelik boru imalatı yer alıyor.

Devlet Su İşleri (DSİ) 18. Bölge Müdürü Osman Erkan, gazetecilere, Eğirdir Gölü'ne su aktarma projesinde toplam 12 kilometrelik boru hattı bulunduğunu söyledi.

Boruların yaklaşık 6 kilometresini sahaya indirdiklerini belirten Erkan, "Şu ana kadar 1 kilometresinin döşemesini tamamladık. Proje kapsamında Eğirdir Gölü'ne yıllık yaklaşık 42 milyon metreküp su aktarılması planlanıyor. Çalışmaları 2026 yılının sonunda tamamlamayı, sezon sonunda suyu Eğirdir Gölü'ne aktarmayı hedefliyoruz." diye konuştu.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yağışlar ve alternatif kaynaklarla beslenen Sapanca Gölü 30 santimetre yükseldi
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yüzde 87'ye çıktı
Eğirdir Gölü'ne Aksu Havzası'ndan yıllık 42 milyon metreküp su aktarılacak
Egyptair yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı
İstanbul Valiliğinden akşam saatleri için fırtına uyarısı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Eğirdir Gölü'ne Aksu Havzası'ndan yıllık 42 milyon metreküp su aktarılacak

Eğirdir Gölü'ne Aksu Havzası'ndan yıllık 42 milyon metreküp su aktarılacak

Tarlaları su altında kalan çiftçiler, açtıkları kuyular ve düdenlerle suyu yer altına aktarıyor

İzmir'de suların içinde otomobilde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

İzmir'de suyla dolan alt geçitte kamyonette mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti

İzmir'de suyla dolan alt geçitte kamyonette mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti
Meksika, ABD'ye yıllık asgari miktarda su gönderilmesini öngören anlaşmayı kabul etti

Meksika, ABD'ye yıllık asgari miktarda su gönderilmesini öngören anlaşmayı kabul etti
İzmir ocakta son 88 yılın en yüksek ikinci yağışını aldı

İzmir ocakta son 88 yılın en yüksek ikinci yağışını aldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet