Gündem

Yağışlar ve alternatif kaynaklarla beslenen Sapanca Gölü 30 santimetre yükseldi

Sakarya'da etkili olan son yağışlar ve alternatif su kaynaklarıyla beslenmeye başlanan Sapanca Gölü'nün su seviyesi 30 santimetre yükselerek 28,71 metreye ulaştı.

Uğur Subaşı  | 09.02.2026 - Güncelleme : 09.02.2026
Sakarya

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresinin (SASKİ), kent genelinde etkisini gösteren ve yer yer şiddetini artıran sağanak yağışları altyapı ağı ile kaynaklara ulaştırdığı belirtildi.

Son dönemde göl seviyesinin 28,41 metre ile tarihinin en düşük seviyelerinden birini görmesinin ardından alınan tedbirlerin etkisini gösterdiği ve seviyenin 28,71 metreye ulaştığı aktarılan açıklamada, yağışların su kaynaklarına sorunsuz şekilde iletildiği ifade edildi.

Açıklamada, artışın göl havzası üzerindeki baskıyı önemli ölçüde azalttığı, 30 santimetrelik yükselişin göle 150 milyon metreküp su kazandırdığı, bu miktarın Sakarya’nın ortalama 3 aylık su tüketimine denk geldiği kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan veriler kapsamında ileriki günlerde yağışların göl seviyesine ciddi katkı sağlayacağının öngörüldüğü anlatılan açıklamada, "Alternatif kaynaklar için çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. Yaşanan artış Sapanca Gölü ve mevcut içme suyu kaynaklarımızı bir nebze rahatlatmış olsa da tasarruf bizler için hala hayati öneme sahip. Sapanca Gölü hepimizin. Tasarrufu elden bırakmayarak gölümüzü hep birlikte geleceğe taşıyalım." ifadelerine yer verildi.

