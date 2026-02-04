Dolar
Gündem

İzmir ocakta son 88 yılın en yüksek ikinci yağışını aldı

İzmir geçen ayki 223,7 kilogramlık yağışla son 88 yılın en yüksek ikinci ocak ayı yağışını aldı.

Hüseyin Bağış  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
İzmir ocakta son 88 yılın en yüksek ikinci yağışını aldı Fotoğraf: Mahmut Serdar Alakuş/AA

İzmir

Meteoroloji 2. Bölge Müdürü Musa Deveci, AA muhabirine kentin yağışlı bir ocak ayı yaşadığını söyledi.

Yağışların kentte yaşayanları sevindirdiğini anlatan Deveci, içme suyu barajlarının doluluk oranının da yağışlardan nasibini aldığını ifade etti.

Deveci, 2026 ocak ayı yağışlarının uzun yıllar ocak ayı yağış ortalamasının yüzde 66 üzerinde gerçekleştiğini kaydederek, "2026 ocak ayı yağış miktarı 223,7 kilogram olarak gerçekleşti. Bir önceki yıl 109,3 kilogramdı. Uzun yıllar ocak ayı ortalama yağış miktarı 134,8 kilogram." ifadelerini kullandı.

Kente 2019 yılında 411,6 kilogram yağış düştüğünü, bunun ocak ayı rekoru olduğunu dile getiren Deveci, 2026 ocak ayının 223,7 kilogramla, kayıtların tutulduğu 1938 yılından bu yana en yağışlı ikinci ocak ayı olduğunu belirtti.

"Yağış taşıyan hava kütlelerinin İzmir'i etkileyeceğini düşünüyoruz"

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezi Sorumlusu Serdar Göksu ise ocak ayındaki yağışların büyük bölümünün kıyı kesimlerde etkili olduğunu söyledi.

Akarsuların havzasına kıyılara göre daha az yağış düşmesi nedeniyle barajların doluluk oranlarının kent geneli yağış miktarına doğru orantılı yansımadığını ifade eden Göksu, şubat ve mart aylarına ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Şubat ayı için mevsim normallerinin biraz üzerinde bir sıcaklık beklentimiz var. Orta Akdeniz'de oluşan, ciddi şekilde yağış taşıyan hava kütlelerinin İzmir'i etkileyeceğini düşünüyoruz. Bununla da şubat ayı yağışların da yine ortalamanın üzerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Mart ve nisan ayları için yağış olarak ortalamalar düzeyinde, sıcaklıkta da çok ciddi değişiklik olmadan ortalamalar ve biraz üzerinde gerçekleşmesi öngörümüz dahilinde."

Göksu, 2025 yılının başından itibaren İzmir ve Ege Bölgesi'nde etkili olan kuraklığın son aylarda alınan yağışlarla kısmen kırılmaya başladığını sözlerine ekledi.

İçme suyu barajlarının durumu

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İZSU) 3 Şubat verilerine göre, 30 Aralık'ta 0,13 ile tarihinin en düşük seviyesini gören Tahtalı Barajı'nın doluluğu yüzde 8,94'e çıktı. Tahtalı Barajı'nın 3 Şubat 2025 seviyesi yüzde 14,95 olmuştu.

Suyu tükenen ve geçen ay sonunda su seviyesi 0,42 olan Gördes Barajı'nın doluluğu yüzde 3,44 olarak ölçüldü.

Doluluk, geçen yılın aynı dönemine göre su seviyesi artan Alaçatı Kutlu Aktaş Barajı'nda yüzde 35,69, Balçova Barajı'nda yüzde 36,26, Ürkmez Barajı'nda ise 34,05'e yükseldi.

Su kesintileri sürüyor

Kentte azalan su kaynakları nedeniyle 6 Ağustos'ta 23.00 ile 05.00 saatleri arasında planlı su kesintileri başlatılmıştı. Önce 3 günde bir yapılan kesintiler 9 Eylül'den itibaren 2 günde, 10 Aralık'tan itibaren ise her gün olacak şekilde uygulanmaya başlandı. Kesintiler devam ediyor.

