Dolar
43.50
Euro
51.44
Altın
5,049.88
ETH/USDT
2,255.00
BTC/USDT
76,161.00
BIST 100
13,895.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Meksika, ABD'ye yıllık asgari miktarda su gönderilmesini öngören anlaşmayı kabul etti

ABD ve Meksika'nın, ABD'ye yıllık asgari miktarda su gönderilmesi konusunda anlaşmaya vardığı bildirildi.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 04.02.2026 - Güncelleme : 04.02.2026
Meksika, ABD'ye yıllık asgari miktarda su gönderilmesini öngören anlaşmayı kabul etti

Mexico City

ABD Tarım ve Dışişleri bakanlıklarından yapılan ortak açıklamada, Meksika'nın ABD'ye yıllık asgari ortalama 432 milyon metreküp su göndereceği belirtildi.

Açıklamada, iki ülke arasındaki sınır aşan suların paylaşımını düzenleyen 1944 tarihli Su Anlaşması'nın uygulanmasını güçlendiren yeni anlaşmanın, ABD'nin Texas eyaletinin güneyinde tarım ve hayvancılıkla geçinen kesimler için su teslimatlarında öngörülebilirliği artırmayı amaçladığı kaydedildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada ifadelerine yer verilen ABD Tarım Bakanı Brooke Rollins, suyun Güney Texas'ın tarımsal ekonomisi için hayati öneme sahip olduğunu, anlaşmanın ABD tarımına somut faydalar sağlayacağını belirtti.

Meksika Dışişleri, Çevre ve Tarım bakanlıklarından anlaşmaya ilişkin yapılan açıklamada da ABD ile bir anlaşma sağlandığı doğrulandı ancak anlaşmaya ilişkin detaylar paylaşılmadı.

Açıklamada, "Meksika, her iki ülke tarafından kararlaştırılan yıllık minimum miktarın teslimatını garanti etmeye hazır olduğunu teyit etti." ifadesi kullanıldı.

ABD'ye yıllık asgari miktarda su gönderilmesini öngören anlaşma kapsamında, Meksika'nın, her 5 yılda bir ABD'ye toplam 2,16 milyar metreküp su göndermesi gerekiyor. Bu miktar, yıllık asgari ortalama olarak 432 milyon metreküp suya tekabül ediyor.

ABD de karşılığında, iki ülke arasındaki sınırın batısındaki farklı su kaynaklarından Meksika'ya daha fazla su sağlayacak.

Yeni düzenleme, iki ülke arasındaki 1944 tarihli Su Anlaşması kapsamında uygulanan mevcut sistemden farklılık gösteriyor.

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika'nın daha fazla su göndermemesi halinde ülkeye yüzde 5 gümrük vergisi uygulayacağını belirtmiş, iki ülke bu konuda aylar süren müzakereler yürütmüştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu, Libya askeri heyetini taşırken düşen uçağın karakutu incelemesine ilişkin bilgi verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan Mısır'da
Diyarbakır Valisi Zorluoğlu, 6 Şubat depremlerinden sonra yürütülen çalışmaları aktardı
Yurdun batı kesimleri için gök gürültülü sağanak uyarısı
Mezarlıkta küçük çocuğu öldüren kağıt toplayıcısına verilen cezalar hukuka uygun bulundu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Meksika, ABD'ye yıllık asgari miktarda su gönderilmesini öngören anlaşmayı kabul etti

Meksika, ABD'ye yıllık asgari miktarda su gönderilmesini öngören anlaşmayı kabul etti

ABD'de ICE yetkilileri gözaltı alanlarını genişletmek için tesis gezip satın alıyor

ABD'de demir yolu projesi için federal fonu donduran Trump yönetimine dava açıldı

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı DiNanno ile görüştü

Dışişleri Bakan Yardımcısı Gümrükçü, ABD Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı DiNanno ile görüştü
İzmir ocakta son 88 yılın en yüksek ikinci yağışını aldı

İzmir ocakta son 88 yılın en yüksek ikinci yağışını aldı
Musk, X şirketinin Paris'teki ofislerinin aranmasının "siyasi saldırı" olduğunu savundu

Musk, X şirketinin Paris'teki ofislerinin aranmasının "siyasi saldırı" olduğunu savundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet