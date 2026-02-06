Dolar
43.60
Euro
51.58
Altın
4,952.69
ETH/USDT
2,052.40
BTC/USDT
70,701.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Erzurum'da, tır ile çarpışan SUV tipi araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. -VTR-
logo
Gündem

İzmir'de suların içinde otomobilde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

İzmir'in Bayındır ilçesinde sağanak sonrası biriken suda mahsur kalan otomobildeki 2 kişi kurtarıldı.

Turgay Konuralp  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
İzmir'de suların içinde otomobilde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

İzmir

Deniz Gemici'nin (54) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Hasköy Mahallesi Gelenler mevkisinde, sağanak nedeniyle biriken suda mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ekipler, yaptığı çalışmayla araç içinde mahsur kalan sürücü Deniz Gemici ve 72 yaşındaki annesi Rabia Gemici'yi kurtardı.

Sağlık durumları iyi olan anne ve oğlu, tedbir amaçlı Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekipler, suda mahsur kalan otomobili bulunduğu yerden çekerek çıkardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Erzurum'da tır ile çarpışan araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti
Fatih'te İETT otobüsünün çarptığı yaya yaralandı
Türkiye ile AB arasında ekonomik bütünleşmenin önemi teyit edildi
Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, geçmişte belediyede usulsüzlük yapanları tespit ettiklerini belirtti
İzmir'de suların içinde otomobilde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İzmir'de suların içinde otomobilde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

İzmir'de suların içinde otomobilde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

İzmir'de suyla dolan alt geçitte kamyonette mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti

Meksika, ABD'ye yıllık asgari miktarda su gönderilmesini öngören anlaşmayı kabul etti

İzmir ocakta son 88 yılın en yüksek ikinci yağışını aldı

İzmir ocakta son 88 yılın en yüksek ikinci yağışını aldı
İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 30 seviyesinin üzerine yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 30 seviyesinin üzerine yükseldi
Aydın'da sel suları zeytin ağacını kökünden söktü

Aydın'da sel suları zeytin ağacını kökünden söktü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet