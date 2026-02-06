İzmir'de suların içinde otomobilde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı
İzmir'in Bayındır ilçesinde sağanak sonrası biriken suda mahsur kalan otomobildeki 2 kişi kurtarıldı.
İzmir
Deniz Gemici'nin (54) kullandığı plakası öğrenilemeyen otomobil, Hasköy Mahallesi Gelenler mevkisinde, sağanak nedeniyle biriken suda mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ekipler, yaptığı çalışmayla araç içinde mahsur kalan sürücü Deniz Gemici ve 72 yaşındaki annesi Rabia Gemici'yi kurtardı.
Sağlık durumları iyi olan anne ve oğlu, tedbir amaçlı Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ekipler, suda mahsur kalan otomobili bulunduğu yerden çekerek çıkardı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.