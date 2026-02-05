Dolar
43.54
Euro
51.38
Altın
4,819.96
ETH/USDT
1,884.70
BTC/USDT
64,242.00
BIST 100
13,589.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir'de suyla dolan alt geçitte kamyonette mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti

İzmir'in Torbalı ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalan kamyonetin sürücüsü hayatını kaybetti.

Haydar Toprakçı  | 05.02.2026 - Güncelleme : 05.02.2026
İzmir'de suyla dolan alt geçitte kamyonette mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti

İzmir

Kentte öğle vakti başlayan kuvvetli sağanak akşam saatlerinde şiddetini artırdı. Yağmur kent merkezinin yanı sıra Çeşme, Torbalı, Menderes, Seferihisar ilçelerinde yaşamı olumsuz etkiledi, bazı sokak ve yollarda su birikintileri oluştu.

Torbalı'da Mehmet Ekinci'nin (58) kullandığı 45 E 3077 plakalı kamyonet, Kazım Karabekir Mahallesi'ndeki İZBAN alt geçidinde biriken yağmur sularında mahsur kaldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekibinin çalışmasıyla çıkarılan kamyonetteki Ekinci'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Sürücünün cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, ilçede aralıklarla etkili olan sağanak sonrası İZBAN Pancar durağı ile bazı iş yerlerini su bastı.

İş yerini su basan esnaf Bilgi Arsu, AA muhabirine, ilçede aralıklarla etkili olan yağışın hayatı olumsuz etkilediğini söyledi.

Bölgede altyapı sorunu olduğunu, bunun çözülmesi gerektiğini belirten Arsu, "Yıllar önce de İZBAN durağını ve iş yerimizi su basmıştı, yine aynı sorunu yaşadık. Pancar'da altyapı olmadığı için sular böyle oluyor. Dükkanımızı da su bastı." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de suyla dolan alt geçitte kamyonette mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti
İzmir'de sağanak etkili oldu
Bilal Erdoğan, "Kütüphane Sohbetleri" programına konuk oldu
Kahramanmaraş'ta umut olan Azerbaycanlı ekiplerin hikayesi belgesel oldu
Ankara'da Keşmir Dayanışma Günü dolayısıyla program düzenlendi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İzmir'de suyla dolan alt geçitte kamyonette mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti

İzmir'de suyla dolan alt geçitte kamyonette mahsur kalan sürücü hayatını kaybetti

İzmir'de sağanak etkili oldu

İzmir'in Çeşme ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Meksika, ABD'ye yıllık asgari miktarda su gönderilmesini öngören anlaşmayı kabul etti

Meksika, ABD'ye yıllık asgari miktarda su gönderilmesini öngören anlaşmayı kabul etti
İzmir ocakta son 88 yılın en yüksek ikinci yağışını aldı

İzmir ocakta son 88 yılın en yüksek ikinci yağışını aldı
İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 30 seviyesinin üzerine yükseldi

İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 30 seviyesinin üzerine yükseldi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet