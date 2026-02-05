İzmir'in Çeşme ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İzmir'in Çeşme ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı iş yerlerini su bastı.
İlçede öğle saatlerinde başlayan sağanak zaman zaman şiddetini artırdı.
Yağış nedeniyle Atatürk Bulvarı ile bazı sokaklarda su birikintileri oluştu, araçlar yolda güçlükle ilerledi.
Bazı iş yerlerinde ise su baskınları yaşandı. Esnaf kendi imkanlarıyla iş yerlerindeki suyu tahliye etmeye çalıştı.
Çeşme Belediyesi ekipleri de yollarda biriken suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.