Dolar
43.61
Euro
51.41
Altın
4,775.80
ETH/USDT
1,891.90
BTC/USDT
64,503.00
BIST 100
13,589.14
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Galata Kulesi'ne 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla video yansıtıldı

Türkiye Beyazay Derneğince, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıl dönümü dolayısıyla Galata Kulesi'ne video yansıtıldı.

Şaduman Türkay  | 06.02.2026 - Güncelleme : 06.02.2026
Galata Kulesi'ne 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla video yansıtıldı Fotoğraf: Tayyıb Hoşbaş/AA

İstanbul

İstanbul'un simge yapılarından Galata Kulesi, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir farkındalık çalışmasına ev sahipliği yaptı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Kuleye, depremlerin ardından engelli kalan depremzedelerin görüntüleri ile "6 Şubat'ta sadece binalar yıkılmadı, insanların bedensel bütünlüğü de enkazların altında kaldı. Engellilik bir kader değil, sağlam olmayan yapıların bedelidir." yazısının yer aldığı video yansıtıldı.

Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Amacımız yalnızca kaybettiklerimizi anmak değil, hayatta kalan fakat yaşamı geri dönülmez biçimde değişen bireyleri görünür kılmaktır. Bu yansıtım, afet sonrası değil afet öncesi alınması gereken önlemlerin, erişilebilir ve güvenli yaşam hakkının altını çizen güçlü bir çağrıdır. Beyazay, bu farkındalık çalışmasıyla kamuoyuna şu çağrıyı yapmaktadır: 'Depremleri değil ihmalleri konuşalım, engelliliği değil engel yaratan sistemi sorgulayalım ve bir daha hiçbir hayat, sağlam olmayan temeller yüzünden yarım kalmasın.'"

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum, canlı yayında soruları yanıtladı
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Hatay'da depremzede Gümüş ailesini ziyaret etti
Galata Kulesi'ne 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla video yansıtıldı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde sağanak etkili oldu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Galata Kulesi'ne 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla video yansıtıldı

Galata Kulesi'ne 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla video yansıtıldı

MSB, 6 Şubat depremleri sonrasında yürütülen faaliyetleri paylaştı

Diyarbakır'da 89 canın yitirildiği sitenin görevlisi 6 Şubat'ı unutamıyor

"Asrın felaketi"nin üçüncü yılı TRT'de anılacak

"Asrın felaketi"nin üçüncü yılı TRT'de anılacak
6 Şubat belgeseli "Umutzede" Hatay'ın tarihine tanıklık ediyor

6 Şubat belgeseli "Umutzede" Hatay'ın tarihine tanıklık ediyor
Asker arkadaşlığı Adıyamanlı depremzedenin hayatını değiştirdi

Asker arkadaşlığı Adıyamanlı depremzedenin hayatını değiştirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet