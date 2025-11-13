Dolar
Eğitim

ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-ALES/3) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

Şeyma Güven  | 13.11.2025 - Güncelleme : 13.11.2025
ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Ankara

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 23 Kasım'da yapılacak 2025-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

