Ekonomi

Ticaret Bakanlığı, 25 ülkeye özel olarak yenilediği rehberle ihracatçılara yol haritası sunuyor

Ticaret Bakanlığı, 25 ülkeye ilişkin detaylı bilgilerin yer aldığı "e-İhracat Pazarları ve Ülke Gümrük Uygulamaları Rehberi"nin güncellenerek ihracatçıların kullanımına sunulduğunu bildirdi.

Seda Tolmaç  | 19.11.2025 - Güncelleme : 19.11.2025
Ticaret Bakanlığı, 25 ülkeye özel olarak yenilediği rehberle ihracatçılara yol haritası sunuyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, küresel ticaretin hızla gelişen dinamikleri doğrultusunda Türk markalarının sınır ötesi pazarlarda daha güçlü konumlanmalarını sağlayacak e-ihracat faaliyetlerinin desteklenmeye devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda Bakanlığın "Uzak Ülkeler Stratejisi"nin odağında hazırlanan ve önceki yıllarda ihracatçılara sunulan "Potansiyel e-İhracat Pazarları Raporu"nun genişletildiği ifade edilen açıklamada, 25 ülkeye ilişkin detaylı bilgileri içeren "e-İhracat Pazarları ve Ülke Gümrük Uygulamaları Rehberi"nin güncellendiği bilgisi paylaşıldı.

Rehbere Bakanlığın internet adresinden ulaşılabiliyor

Açıklamada, söz konusu rehberin, "https://ticaret.gov.tr/haberler/ticaret-bakanligi-25-ulkeye-ozel-e-ihracat-pazarlari-ve-ulke-gumruk-uygulamalari-rehberini-yeniledi" internet adresinden ihracatçıların kullanımına açıldığına dikkat çekildi.

Açıklamada, rehberin içeriğine dair şu bilgiler verildi:

"Rehberin 'e-İhracat Pazarları' başlıklı birinci bölümünde ülkelerin e-ticarete yönelik düzenlemeleri, pazar yerleri, hızlı kargo firmaları, ödeme hizmeti sağlayıcıları gibi kritik bilgilere yer verilmektedir. Bu yılki güncellemede ayrıca ülkelerin sınır ötesi ithalat paydaşları da detaylı biçimde ele alınmıştır. Bu sayede ihracatçılarımız, söz konusu pazarlara girişte dikkate alınması gereken tüm teknik ve sektörel bilgilere ulaşarak, kendi e-ihracat stratejilerini daha etkin şekilde oluşturabileceklerdir."

Açıklamada, rehberin ikinci bölümünü "Ülke Gümrük Uygulamaları" başlığının oluşturduğuna işaret edilerek, burada ilgili ülkelerin gümrükleme süreçleri, dış ticaret mevzuatına ilişkin prosedürler ve uygulamalara yönelik detaylı analizlerin yer aldığı vurgulandı.

"Firmalar için karekod uygulaması devreye alındı"

Kapsamlı içerikle ihracatçıların hedef pazarlardaki mevzuata uyum sürecini hızlandırabildiklerine, dış ticaret faaliyetlerini daha güvenli ve öngörülebilir şekilde planlayabildiklerine değinilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızın internet sitesinde yayımlanan rehber ile ihracatçılarımızın potansiyel arz eden pazarlara yönelik yol haritalarını hazırlarken ihtiyaç duyabilecekleri bilgiye tek bir kaynaktan ulaşmaları amaçlanmıştır. Rehbere ulaşmak isteyen firmalar için karekod uygulaması da devreye alınmıştır. e-İhracat alanında yeni fırsatların oluşturulması, Türk firmalarının küresel pazarlardaki rekabet gücünün artırılması, Türk ürünlerinin marka bilinirliğinin yükseltilmesi, yüksek katma değerli ihracatın güçlendirilmesi amacıyla yürüttüğümüz çalışmalara kararlılıkla devam ediyoruz."

