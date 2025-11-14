Dolar
42.33
Euro
49.20
Altın
4,153.60
ETH/USDT
3,120.00
BTC/USDT
95,950.00
BIST 100
10,531.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan için Karabük Sevgi Pınarı Cami’nde cenaze töreni düzenleniyor Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Pilot Binbaşı Serdar Uslu ve Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız için Bursa Yenişehir Hava Meydan Komutanlığında tören düzenleniyor Milli Eğitim Bakanı Tekin ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır, düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca için Kırklareli Lüleburgaz Sokullu Mehmet Paşa Cami’nde düzenlenen cenaze törenine katılacak.
logo
Ekonomi

Tüketici hakem heyetleri yeniden yapılandırılarak güçlendiriliyor

Ticaret Bakanlığı, tüketici hakem heyetlerinin kapatılmasına yönelik herhangi bir çalışmanın bulunmadığını belirterek, aksine hizmet kalitesini artıran ve vatandaşın hak arama yollarını güçlendiren bir yapıya kavuşturulduğunu bildirdi.

Serhat Tutak  | 14.11.2025 - Güncelleme : 14.11.2025
Tüketici hakem heyetleri yeniden yapılandırılarak güçlendiriliyor

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, tüketici hakem heyetlerinin hizmet kalitesini artırmak ve karar sürelerini kısaltmak hedefiyle yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Tüketici hakem heyetlerinin kuruluşu, yetki alanı ve iş bölümünün mevzuat çerçevesinde Bakanlık tarafından belirlendiği, ihtiyaçlara göre bu yapıların Bakanlığın onayıyla kurulup yeniden düzenlenebildiği anımsatılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"İlgili kanun kapsamında faaliyet gösteren tüketici hakem heyetlerinin kapatılmasına yönelik herhangi bir çalışmamız bulunmamaktadır. Tam aksine, tüketicilerimize sunulan hizmetin daha etkin, hızlı ve ihtisaslaşmış bir yapıda yürütülmesi amacıyla tüketici hakem heyetleri yeniden yapılandırılarak güçlendirilmektedir."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Daha hızlı, etkili ve uzmanlaşmış yapıya yönelik bir dönüşüm"

Açıklamada, Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu, tüketiciye sunulan hizmet kalitesinin artırılması, karar alma sürelerinin daha da kısaltılması, uygulamalarda yeknesaklığın sağlanması, ihtisaslaşmanın güçlendirilmesi gibi gerekçelerle hakem heyetlerinin il merkezlerinde, ticaret il müdürlükleri bünyesinde hizmet verecek şekilde yeniden yapılandırılmasının kararlaştırıldığı bildirildi.

Bu kapsamda, büyükşehir statüsündeki 19 ilde, tüketici hakem heyetlerinin il merkezlerinde birleştirilmesi amacıyla 1 Ocak 2026'dan itibaren yetki alanları yeniden düzenlendiği, toplam 170 tüketici hakem heyetinin karar mercisi olarak yetkilendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tüketici hakem heyetleri kapatılmamıştır. İl merkezlerinde karar mercisi olarak yeniden yapılandırılmıştır. İlçe kaymakamlıklarında başvuru ve irtibat noktaları hizmet vermeye devam etmektedir. Tüketicilerimiz tüm il ve ilçelerde, eskiden olduğu gibi başvurularını yapmaya devam edebilecek, tüm bu başvurular il merkezlerindeki heyetlerimiz tarafından karara bağlanacaktır. Düzenleme, hakem heyetlerinin kapatılmasına ilişkin bir uygulama değil, karar süreçlerinin tek merkezden daha hızlı, etkili ve uzmanlaşmış bir yapıyla yürütülmesine yönelik bir dönüşümdür."

Açıklamada, 2018'de gerçekleştirilen benzer bir yapılanmada herhangi bir aksaklık yaşanmadığı, aksine süreçlerin iyileştiği hatırlatılarak, 2017'de 174 gün olan ortalama karar süresinin 2024'te yaklaşık 98 güne düştüğü aktarıldı.

Bu sonucun, yeniden yapılandırma çalışmalarının tüketici yararına işlediğine yönelik güçlü bir gösterge olduğuna dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yapılan düzenlemeyle tüketicilerimizin hak arama yollarında herhangi bir hak kaybı söz konusu değildir. Aksine, karar alma sürelerinin daha da kısalması ve uygulama birliğinin artması beklenmektedir. Sistem esnek bir yapıya sahiptir. İş yükü artması halinde, tüketici hakem heyeti sayısı Ticaret Bakanlığımızın onayıyla her zaman artırılabilecektir. Bakanlık olarak, tüketici hakem heyetlerinin yeniden yapılandırılması sürecinde tüketicilerimizin hak arama yollarında herhangi bir kayba uğramaması için tüm tedbirler alınmıştır. Uygulamada yeni ihtiyaçların doğması halinde gerekli ilave adımlar da derhal hayata geçirilecektir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zeytinburnu'nda metrobüsün çarptığı engelli yolcu hayatını kaybetti
22 ilde düzenlenen "Orkinos Bulut-2" operasyonunda 138 kişi yakalandı
Zorunlu kış lastiği uygulaması yarın başlıyor
Investco Holding AŞ soruşturmasında 20 şirkete TMSF kayyum olarak atandı
Sındırgı üç aydır "olağanüstü deprem fırtınası" yaşıyor

Benzer haberler

Tüketici hakem heyetleri yeniden yapılandırılarak güçlendiriliyor

Tüketici hakem heyetleri yeniden yapılandırılarak güçlendiriliyor

Başkent 10 ayda yaklaşık 13 milyar dolarlık ihracata imza attı

Gümrüklerde yerli plakalı taşıtların trafik sicil verileri anlık Ticaret Bakanlığı sistemlerine aktarılacak

Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakından takip ediyor

Ticaret Bakanlığı kasım ayı indirimlerini yakından takip ediyor
Bazı ülkelerden polistiren ithalatında damping önlemi uygulanacak

Bazı ülkelerden polistiren ithalatında damping önlemi uygulanacak
Ticaret Bakanlığı, işletmeleri yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyardı

Ticaret Bakanlığı, işletmeleri yeni fiyat etiketi düzenlemesine ilişkin uyardı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet