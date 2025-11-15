Dolar
Ticaret Bakanlığı yenilenmiş elektronik ürün ticareti yapan firmaya yönelik denetimini sürdürüyor

Ticaret Bakanlığı, yenilenmiş cep telefonu ve elektronik ürün ticareti alanında faaliyet gösteren bir firma hakkında, tüketici şikayetleri üzerine yürütülen denetim sürecinin devam ettiğini bildirdi.

Seda Tolmaç  | 15.11.2025 - Güncelleme : 15.11.2025
Ankara

Bakanlığın, Nsosyal hesabından yapılan açıklamada, söz konusu denetim süreci ve tüketici başvuruları hakkında bilgi verildi.

Firmanın, "yenileme yetki belgesi" sahibi olarak yetkili merkez olduğu aktarılan açıklamada, tüketicilerin firmayla ilgili Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve e-Devlet üzerinden Bakanlığa başvuruda bulunduğu belirtildi.

Tüketici başvurularına dikkat çekilen açıklamada, "Kullanılmış malların değerleme ve bedel ödeme işlemlerinin mevzuatta öngörülen sürelerde tamamlanmadığı, garanti kapsamındaki hakların tüketicilere kullandırılmadığı, IMEI numarası klonlanmış, kayıp, kaçak, çalıntı ürünlerin yenilendiği, yenileme işlemlerinde yapılan parça değişikliklerinin veya uygulamaların sertifikaya işlenmediği, sertifikasız satış yapıldığı, ilan ve reklamlarda yer alan iddialara aykırı uygulamalar bulunduğu yönünde şikayetler yer almaktadır." ifadesi kullanıldı.

Bu kapsamda, yenilenmiş cep telefonu ve elektronik ürün ticareti yapan söz konusu firma hakkında, ticaret müfettişlerince inceleme ve denetim sürecinin sürdürüldüğü vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüketicilerimizin haklarının korunması, piyasada güvenli ve şeffaf ticaret ortamının sürdürülmesi, yenilenmiş ürün sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin mevzuata uygun şekilde denetlenmesi hususlarında gerekli tüm adımlar kararlılıkla atılmaktadır. Vatandaşlarımızdan, yenilenmiş ürün alışverişlerinde 'yenileme yetki belgesi' bulunan firmaları tercih etmeleri, olası mağduriyet durumlarında ise Alo 175 Tüketici Danışma Hattı veya CİMER üzerinden başvurularını iletmeleri önemle rica olunur."

