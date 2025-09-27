Dolar
Gündem

30 ilde 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 30 ilde son 6 ayda 144 mağara, sığınak ve barınma alanının imha edildiğini, 18 terör örgütü mensubunun teslim olduğunu bildirdi.

Eylül Aşkın Akçay  | 27.09.2025 - Güncelleme : 27.09.2025
30 ilde 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi

Ankara

Bakan Yerlikaya, NSosyal hesabından, Jandarma tarafından 30 ilde yapılan arazi taramalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Yerlikaya, "30 ilde son 6 aydır Jandarmamız tarafından devam eden arazi taramalarında, 144 mağara, sığınak ve barınma alanı imha edildi. Bu dönemde 18 terör örgütü mensubunun teslim olması sağlandı." ifadelerini kullandı.

Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve güvenlik korucuları ile Jandarma SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Hatay, Iğdır, Kahramanmaraş, Kars, Mardin, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli ve Van'da saha taramaları düzenlendiğini vurgulayan Yerlikaya, bu kapsamda 174 el bombası, 119 uzun namlulu silah, 58 mayın ve el yapımı patlayıcı (EYP), 46 kilogram patlayıcı madde, 13 RPG-7 roketatar, havan, bombaatar, lav silahı, 4 tabanca, 4 av tüfeği, 34 telsiz, 5 jeneratör, 16 bin 399 çeşitli ebatta ve çapta mühimmatın ele geçirildiği bilgisini paylaştı.

Jandarma İstihbarat Başkanlığını, TEM Daire Başkanlığını, il jandarma komutanlarını ve Jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "675 bin içişleri ailemizle birlikte ülkemizin dört bir yanında, gece gündüz demeden aziz milletimizin huzur ve güvenliği için daima görevimizin başındayız." ifadesini kullandı.

Yerlikaya'nın paylaşımında, arazi taramalarına ilişkin görüntülerin bulunduğu video da yer aldı.

İlgili konular
Borsa İstanbul'da manipülasyon soruşturmasının ikinci dalga operasyonunda 11 şüpheli yakalandı
Ferdi Zeyrek'in elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin yeni bilirkişi raporu hazırlandı
Türkiye ve dünya gündemi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Söz konusu özel bakım merkezine yönelik kapatma kararı alınmıştır

