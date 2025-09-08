Dolar
Gündem

Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan'a gitti

Utku Şimşek  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan'a gitti

Ankara

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 16. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Pakistan'a gitti.

İslamabad'da düzenlenen toplantıya katılacak Bakan Güler, 16. Dönem Toplantısı'na eş başkanlık yapacak.

