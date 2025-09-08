Milli Savunma Bakanı Güler, Pakistan'a gitti
Ankara
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 16. Dönem Toplantısı'na katılmak üzere Pakistan'a gitti.
İslamabad'da düzenlenen toplantıya katılacak Bakan Güler, 16. Dönem Toplantısı'na eş başkanlık yapacak.