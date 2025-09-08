Dolar
Gündem

Türkiye'nin insani yardım malzemesi taşıyacak "22. İyilik Treni", Afganistan'a uğurlanacak

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'nin 922 tonluk insani yardım malzemesini taşıyacak "22. İyilik Treni"nin yarın Ankara Garı'ndan Afganistan'a uğurlanacağını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Türkiye'nin insani yardım malzemesi taşıyacak "22. İyilik Treni", Afganistan'a uğurlanacak

Ankara

AFAD'dan yapılan açıklamada, Afganistan'da son dönemde yaşanan sel felaketleri, zorlu kış şartları, kitlesel geri göndermeler ve son olarak 31 Ağustos'ta Celalabad kentinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle binlerce insanın hayatını kaybettiği, on binlercesinin de yardıma muhtaç hale geldiği belirtildi.

Türkiye'nin, zor günler geçiren Afgan halkına destek olmak amacıyla AFAD koordinasyonunda, Türk Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle hazırlanan "22. İyilik Treni"nin yarın Ankara'dan Afganistan'a uğurlayacağı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Toplam 922 ton insani yardım malzemesi taşıyan trenle birlikte gıda kolileri, çadır, battaniye, hijyen ve barınma ürünlerinden oluşan temel ihtiyaç malzemeleri Afganistan halkına ulaştırılacak. Bu sevkiyatla birlikte, iyilik trenleri kapsamında Afganistan'a ulaştırılan insani yardım malzemelerinin toplam ağırlığı 10 bin 468 tona ulaşmış olacak. Türkiye, dost ve kardeş Afgan halkının yaralarını sarmak için tüm imkanlarıyla yanında olmaya devam edecek."


