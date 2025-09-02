Dolar
41.14
Euro
48.09
Altın
3,501.88
ETH/USDT
4,366.30
BTC/USDT
111,330.00
BIST 100
10,859.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Karabük merkeze bağlı Aladağ mevkisinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Aliyev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev'i kabul etti.

Harun Kutbe  | 02.09.2025 - Güncelleme : 02.09.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Aliyev'i kabul etti Fotoğraf: Ahmet Okur / AA

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile Bakan Yardımcısı Adnan Ertem de yer aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yılmaz, NSosyal hesabından, görüşmeye ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Kardeş Azerbaycan ile ortak komisyon toplantıları vesilesiyle işbirliğimizi daha da güçlendirmekten memnuniyet duyuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın liderliğinde, Şuşa Beyannamesi ile müttefiklik düzeyine yükselen ilişkilerimiz ekonomi, sosyal politikalar ve bölgesel işbirliği alanlarında yeni ufuklara açılıyor. 8 Ağustos'ta Washington'da atılan tarihi adımın ardından Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve istikrar için umutlarımız daha da artmıştır. Bölgesel barış sürecini ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşmesini desteklemeye devam edeceğiz. Hedefimiz, ortak kalkınmayı, beşeri bağlarımızı ve kardeşliğimizi daha da kuvvetlendirerek bölgemizde barış, istikrar ve refahın hakim olmasına katkı sunmaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Brüksel'de sanatçılar, İsrail'in Gazze'de öldürdüğü çocukların isimlerini okudu
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, AK Parti'li kadın belediye başkanlarını kabul etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Aliyev'i kabul etti
Dışişleri Bakanı Fidan, Filistin Devlet Başkanı Yardımcısı eş-Şeyh ile telefonda görüştü
CHP İstanbul İl Yönetimi görevden alındı

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Aliyev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Aliyev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Milletimizin bizden beklentisi devletin işleyişini daha da etkinleştiren bir anayasa

Bakan Işıkhan: İŞKUR Gençlik Programı'ndan 84 bin 278 öğrencimiz faydalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Hiçbir çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan: Hiçbir çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Azerbaycan'dan gelen gaz, Suriye halkının karanlığını aydınlatacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Azerbaycan'dan gelen gaz, Suriye halkının karanlığını aydınlatacak
8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde kısmi anlaşma sağlandı

8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'nde kısmi anlaşma sağlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet