Dolar
44.10
Euro
51.13
Altın
5,179.01
ETH/USDT
2,042.30
BTC/USDT
70,200.00
BIST 100
13,071.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Kudüs'ten son duruma ilişkin yayındayız İstanbul Zeytinburnu’nda bir iş yerinde çıkan yangına ekipler müdahale ediyor
logo
Ekonomi

Emeklilerin aylıkları ve bayram ikramiyeleri 14-19 Mart'ta yatırılacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, emeklilerin bayram ikramiyeleri ve aylıklarının Ramazan Bayramı öncesi, 14-19 Mart'ta hesaplarına yatırılacağını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 11.03.2026 - Güncelleme : 11.03.2026
Emeklilerin aylıkları ve bayram ikramiyeleri 14-19 Mart'ta yatırılacak

Ankara

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, "Emekli vatandaşlarımızın bayram ikramiyeleri ve aylık ödemeleri Ramazan Bayramı öncesinde, 14 Mart ile 19 Mart arasında banka hesaplarına yatırılacak. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimiz ve aileleri için hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Işıkhan, bayram ikramiyeleri ile aylıkların ödeme tarihlerinin detaylarını da paylaştı.

Buna göre, 4A (SSK) kapsamındaki gelir/aylık ve bayram ikramiyeleri, 14, 15 ve 16 Mart'ta yatırılacak.

4B (Bağ-Kur) kapsamındakilerin ödemeleri 17 ve 18 Mart'ta, 4C (Emekli Sandığı) kapsamında olanların ödemeleri ise 19 Mart'ta yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul yarın Türkiye'yi ziyaret edecek
Kahramanmaraş'ta 4 büyüklüğünde deprem
İçişleri Bakanı Çiftçi'den "plaka" açıklaması
Adalet Bakanı Gürlek: Mahkeme salonları siyaset arenası değildir, burada yalnızca yargılama yapılır
İzmirli çift, taksinin çarpması sonucu ölen köpekleri için hukuk mücadelesi başlattı

Benzer haberler

Emeklilerin aylıkları ve bayram ikramiyeleri 14-19 Mart'ta yatırılacak

Emeklilerin aylıkları ve bayram ikramiyeleri 14-19 Mart'ta yatırılacak

Bakan Işıkhan: Bu yılın ilk 2 ayında 213 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik

Bakan Işıkhan'dan "İmalat sektörüne İŞKUR'dan güçlü destek" paylaşımı

Klinik araştırmalarda sunulan GSS kapsamındaki sağlık hizmetleri SGK finansmanı altına alındı

Klinik araştırmalarda sunulan GSS kapsamındaki sağlık hizmetleri SGK finansmanı altına alındı
Bakan Işıkhan: Engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği başvuruları başladı

Bakan Işıkhan: Engelli ve eski hükümlüler için hibe desteği başvuruları başladı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ocak ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, ocak ayı iş gücü istatistiklerini değerlendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet