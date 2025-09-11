Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı Sadrazamköy'de devam ediyor
Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının kara, hava ve deniz unsurlarının katılımıyla icra edilen "Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası-2025 Tatbikatı" kapsamında "Seçkin Gözlemci Günü" düzenlendi.
8 Eylül'de başlayan ve yarın sona erecek tatbikatın "Seçkin Gözlemci Günü", bugün Sadrazamköy Atış ve Tatbikat Alanı'nda yapıldı.
Tatbikatı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı (KTBK) Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığının (GKK) Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Türkiye Özel Kuvvetler Komutanlığından Tümgeneral Nurettin Hakan Büyükçulha, Kara Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Serdar Konak, Hava Kuvvetleri Komutanlığından Tuğgeneral Samet Yüksel, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Tuğamiral Soner Kazankaya, 28'inci Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İlker Ertuğrul, 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Ahmet Burak Yürüten, 14'üncü Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Uğur Bor ve GKK Komutan Yardımcısı Tuğgeneral Mehmet Ali Akbaş ile çok sayıda askeri yetkili ve basın mensubu izledi.
Tatbikat, Cumhurbaşkanı Tatar'ın komando birliklerince karşılanması ve KTBK Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılınç'ın konuşmasıyla başladı.
Korgeneral Kılınç, Türk Silahlı Kuvvetlerinin kara, deniz ve hava kuvvetleri ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarının katılımıyla icra edilen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı ile planlı görevleri en etkin şekilde icra etme seviyesine ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti.
Tatbikatın amacının, KTBK birliklerinin taarruz, hava hücum harekatı, hava indirme harekatı ile muharebe ve arama-kurtarma harekatlarını eş zamanlı planlama ve icra etme kabiliyetini geliştirmek olduğunu dile getiren Kılınç, bu kapsamda verilen her türlü göreve etkin, caydırıcı ve saygın şekilde hazır olunduğunu vurguladı.
Kılınç, belirsizlik ve istikrarsızlığın yoğun yaşandığı bölgesel ve küresel gelişmelerin hızlandığı bir dönemde Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının gelişen durum ve olaylara müdahale etmek ve kendisine verilen görevleri yerine getirmek maksadıyla eğitim, tatbikat ve atış faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade etti.
Kılınç, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Doğu Akdeniz'de Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini korumaya, Kıbrıs adasında ise uluslararası garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda barış ve güvenliğin teminatı olmaya devam ettiğini söyledi.
"Kalırsam gazi, ölürsem şehit" anlayışı
"Vazifenin ifasını esas alan ve taarruzi ruha sahip Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığının kahraman ve fedakar mensupları, 'kalırsam gazi, ölürsem şehit' anlayışıyla ulusal hak ve menfaatlere zeval getirebilecek her türlü girişime karşı ayakta durmaktadır." diyen Kılınç, Türkiye Yüzyılı'nın yaşandığı dönemde icra edilen tatbikatın, deniz ve hava unsurlarıyla birlikte ulaşılan seviyeyi dünya ordularına gösterdiğini dile getirdi.
Kılınç, "Bu tatbikat vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere 8 Ağustos 1964'te şehit olan Yüzbaşı Cengiz Topel'i, 1974 Mutlu Barış Harekatı'nda ve vatanın güvenliği uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle, ebediyete irtihal eden kahraman gazilerimizi minnetle, yaşayan gazilerimizi ise şükranla anıyorum." dedi.
Korgeneral Kılınç'ın konuşmasının ardından katılımcılara bilgi verilerek, tatbikatın fiili bölümü icra edildi.
2019'da ilk kez icra edilen ve bu yıl yedincisi düzenlenen tatbikat, Şehit Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel anısına yapıldı.
Operatif seviyede birleşik, müşterek, fiili ve atışlı olarak planlanan tatbikatta tabur görev kuvveti tatbikatları ile sızma, hava hücum, hava indirme, birleşme, muharebe ve arama-kurtarma harekatları icra edildi.
Tatbikatta ayrıca, G Sınıfı Fırkateyn, Kılıç-II Sınıfı Hücumbot, ATS Sınıfı Römorkör, 4 adet F-16 savaş uçağı, CN-235 (CASA) nakliye uçağı, T-129 Atak helikopteri, T-70 Sikorsky helikopter, AS-532 Cougar helikopter, Bayraktar TB2 ve Anka İHA/SİHA'lar ile M48 A5T2 tankı kullanıldı.
Tatbikatın yönetimi Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılırken, kontrolü KTBK Komutanlığı, icrası ise 39'uncu Mekanize Piyade Tümen Komutanlığı tarafından üstlenildi.
Komandolar taşıdıkları bayrakları Cumhurbaşkanı Tatar'a sundu
Tatbikatın fiili bölümünün ardından paraşütçüler, Türkiye ve KKTC bayraklarıyla atlayış yaptı. Helikopterle seyir alanına inen komando ekibi ise taşıdıkları bayrakları Cumhurbaşkanı Tatar'a sundu. Ardından hava ve deniz unsurlarının tören geçişi yapıldı.
Program, Cumhurbaşkanı Tatar'ın tatbikatı başarıyla icra eden personele ödül vermesi ve protokolün kullanılan silahların sergilendiği alanı gezmesiyle sona erdi.