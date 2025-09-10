Dolar
Gündem

MSB'den Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na ilişkin paylaşım

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) düzenlenen Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na ilişkin paylaşım yapıldı.

Utku Şimşek  | 10.09.2025 - Güncelleme : 10.09.2025
MSB'den Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'na ilişkin paylaşım

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Akdeniz'de fırtına estiren kahramanlarımız. Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başarıyla devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, tatbikattan görüntüler de yer aldı.

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında eğitim, işbirliği ve birlikte çalışabilirliği geliştirmek maksadıyla kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla düzenlenen tatbikatın 12 Eylül'de sona ermesi planlanıyor. 

