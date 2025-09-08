Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başladı
Milli Savunma Bakanlığı, 8-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın başladığını bildirdi.
Ankara
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:
"8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında icra edilecek olan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başladı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında gerçekleştirilen tatbikata kara, deniz ve hava unsurlarımız katılıyor."
Paylaşımda yer alan videoda, tatbikata ilişkin görüntüler de bulunuyor.