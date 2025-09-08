Dolar
41.26
Euro
48.51
Altın
3,642.44
ETH/USDT
4,348.60
BTC/USDT
112,709.00
BIST 100
10,454.29
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başladı

Milli Savunma Bakanlığı, 8-12 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı'nın başladığını bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başladı

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"8-12 Eylül 2025 tarihleri arasında icra edilecek olan Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başladı. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında gerçekleştirilen tatbikata kara, deniz ve hava unsurlarımız katılıyor."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımda yer alan videoda, tatbikata ilişkin görüntüler de bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin insani yardım malzemesi taşıyacak "22. İyilik Treni", Afganistan'a uğurlanacak
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başladı
Sağlık Bakanı Memişoğlu Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Başkanı Ley ile görüştü
Küresel Sumud Filosu'na İtalya'dan katılacak Türk aktivistler son hazırlıklarını yapıyor

Benzer haberler

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başladı

Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı başladı

MSB'den 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü için özel video klip

MSB, Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtuluşuna ilişkin video paylaştı

MSB'den, Büyük Taarruz'a ilişkin videolu paylaşım

MSB'den, Büyük Taarruz'a ilişkin videolu paylaşım
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet