Gündem, Spor

MSB'den A Milli Kadın Voleybol Takımına özel video klip

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nda Japonya'yı 3-1 yenerek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımına özel video klip paylaştı.

Yusuf Soykan Bal  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
MSB'den A Milli Kadın Voleybol Takımına özel video klip

Ankara

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler kullanıldı:

"Türk kadını, zafere yürüyen bir ulusun en büyük sesi ve milletinin iradesine güç katan savaşçılardır. Ay Yıldızın gururu olan Filenin Sultanları'na 2025 FIVB Dünya Şampiyonası Finali'nde başarılar dileriz. Sizlere dünya şampiyonluğu çok yakışacak. Aynı ruh, aynı bayrak, aynı inançla, tüm kalbimiz sizinle."

Paylaşımda, A Milli Kadın Voleybol Takımına özel hazırlanan özel video klip de yer aldı.

Klipte, kadın askerler ile A Milli Kadın Voleybol Takımının görüntülerine yer verildi.

MSB'den A Milli Kadın Voleybol Takımına özel video klip

