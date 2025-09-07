Dolar
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Eda Erdem, Dünya Şampiyonası’nda İtalya ile oynadıkları final maçının ardından Huamark Spor Salonu’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Gündem, Spor

Mevlana Müzesi'nde milli maç yoğunluğu

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ikinci maçında bugün Konya'da İspanya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek için kente gelenler, Mevlana Müzesi'nde ziyaretçi yoğunluğu oluşturdu.

Melike Keskin  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Mevlana Müzesi'nde milli maç yoğunluğu Fotoğraf: Melike Keskin/AA

Konya

Mevlana Müzesi, karşılaşmanın oynanacağı MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'na geçmeden önce şehrin tarihi ve turistik mekanlarını gezen ziyaretçilerin ilk duraklarından biri oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Konya'da müze ziyareti yapanlardan bazılarının arkadaş gruplarıyla bazılarınınsa aileleriyle geldiği görüldü.

Maç için İsviçre'den gelen Şakir Kocatürk, AA muhabirine, akşam için heyecanlı olduklarını söyledi.

Bayburtlu olduğunu ve memleketinden arkadaş grubuyla Konya'ya geldiklerini dile getiren Kocatürk, "Hakan Çalhanoğlu'nun bizim için ayrı bir anlamı var. Milli takımdaki bütün kardeşlerimizi destekliyoruz. Bugün çok iyi bir sonuç bekliyoruz. Gönlümüzde galibiyet var. Bütün Türkiye'nin desteği bizimle beraber." ifadesini kullandı.

Bayburt'tan gelen Şahin Kızılaslan ise "5-6 kişilik bir arkadaş grubuyla geldik. İnşallah galibiyetle Bayburt'umuza döneceğiz. Takımımız da 2'de 2 yaparak yoluna devam edecek." dedi.

Maç için Sakarya'dan gelen Ömer Faruk Rençber de önceki maçta takıma destek için Gürcistan'a gittiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Şimdi de buraya İspanya maçı için geldik. Çok güzel bir ortam var. Atmosfer güzel, maç havası var. Burada İspanyollarla da tanıştık. Onlara 'Hoş geldiniz' dedik. Onlar da Madrid'den gelmiş. Burada atmosferi çok beğendik. Mevlana Müzesi'ni geziyoruz. Etliekmek ve yağ somunu yedik. Şimdi de tirit yemeye gidiyoruz. Hem yemek hem kültürel gezi hem de futbol, güzel bir gün oluyor bizim için."

Kayseri'den gelen, ailesi ve arkadaşlarıyla Mevlana Müzesi'ni ziyaret eden Ali Darıcı ise "İspanya, Avrupa şampiyonu ama biz de onlardan daha kötü bir takım değiliz. Bugün kazanmaya geldik. İnanıyoruz ki bu akşam galibiyet alacağız." diye konuştu.

