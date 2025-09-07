Dolar
Gündem, İsrail’in Gazze saldırıları

AK Parti, milletvekilleriyle Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, yaşanan soykırım ve insani krize dikkati çekmek amacıyla AK Parti öncülüğünde, milletvekillerinden oluşan bir heyetle yarın Gazze sınırındaki Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret edeceklerini bildirdi.

Betül Bilsel  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Ankara

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İnsan Hakları Başkanı Hasan Basri Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, heyette, Cumhur İttifakı milletvekilleri ve temsilcilerden oluşan 30 kişinin yer alacağını belirtti.

Ziyaretle, Gazze'nin ve Filistin halkının yanında olduklarını bir kez daha tüm uluslararası kamuoyuna duyuracaklarını vurgulayan Yalçın, "AK Parti Genel Merkez İnsan Hakları Başkanlığı olarak, Gazze'de yaşanmakta olan soykırım ve devam eden insani krize dikkati çekmek amacıyla milletvekillerimizden oluşan bir heyetle Refah Sınır Kapısı'na ziyaret gerçekleştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Filistin halkının direncinin bombalarla, füzelerle kırılmadığına, şimdi de açlığın ve kıtlığın silah olarak kullanıldığına işaret eden Yalçın, şunları kaydetti:

"Neredeyse her gün açlıktan yaşamını yitiren çocukların haberi geliyor. İsrail aynı zamanda hastaneleri ve sivil altyapıyı da bombalamaya devam ediyor. Şimdi de Gazze'yi işgal planını seslendiriyorlar. İsrail'in bu hak ve hukuk tanımazlığı, saldırganlığı mutlaka durdurulmalıdır. Pervasızca hareket ederek tüm bölgeyi ateşe atmaktan çekinmiyorlar. Küresel sistem bu aymazlığı sadece seyrediyor. Tüm bunlar uluslararası toplumun ve kuruluşların gözü önünde oluyor. Maalesef dünya bu saldırganlığı ve vahşeti durdurma konusunda yetersiz kaldı."

Türkiye'nin, Filistin halkının haklı davasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her platformda savunmaya devam edeceğinin altını çizen Yalçın, "Er ya da geç İsrail bu savaş suçlarının hesabını verecek. Biz Türkiye olarak, soykırımları durduran ve savaş suçlularının en hızlı şekilde yargılanmasını mümkün kılan bir küresel sistem için mücadele etmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Sınır kapısında basın açıklaması yapılacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda düzenlenecek ziyarette, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Fatma Betül Sayan Kaya ve Ömer İleri, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Türkiye-Filistin Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, milletvekilleri Derya Yanık, Nazım Elmas, Tuba Köksal, Nurettin Alan, Müşerref Pervin Tuba Durgut, Bülent Tüfenkci, Mustafa Köse, Mustafa Arslan, Ayşe Keşir, Orhan Yegin, Ahmet Fethan Baykoç, Mehmet Akif Yılmaz, Nazım Maviş, Ümmügülşen Öztürk, Halis Dalkılıç, Seda Gören Bölük, Mervan Gül ve diğer AK Parti milletvekilleri yer alacak.

Heyette ayrıca MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı ile BBP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Emin Serin de bulunuyor

Ziyaret, Yalçın'ın Refah Sınır Kapısı'nda yapacağı basın açıklamasıyla tamamlanacak.

