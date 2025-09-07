Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,303.70
BTC/USDT
111,219.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin Kocaeli İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

İsrail'in uyguladığı abluka ve sistematik açlık politikasının küçük kurbanı Ali yaşam mücadelesi veriyor

Filistinli 1,5 yaşındaki Ali Ebu Azira, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik sistematik açlık politikası ve ablukası nedeniyle yetersiz beslenme ve yakalandığı hastalıklar nedeniyle yaşam mücadelesi veriyor.

Cuma Yunus, Safiye Karabacak  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
İsrail'in uyguladığı abluka ve sistematik açlık politikasının küçük kurbanı Ali yaşam mücadelesi veriyor

Gazze

Gazze’nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Nasır Hastanesinde tedavi altına alınan Ali, 3 kilogramı aşmayan kilosu ve boş biberonuyla açlığa direniyor.

Yaşı itibarıyla yaklaşık 10 kilo olması gereken küçük Ali'nin şiddetli yetersiz beslenme nedeniyle yağ ve kas tabakaları eridi, adeta bir deri bir kemik kaldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilere dayatılan İsrail ablukası ve açlığın kurbanlarından Ali, ciltte döküntü, kronik ishal, sık sık yükselen ateş ve kasılmaların yanı sıra İsrail’in Gazze’ye ilaç girişini engellemesi nedeniyle ciddi kalsiyum eksikliği de yaşıyor.

Ali’nin annesi İtimad Ebu Azira AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocuğunun açlıktan etkilendiğini ve sağlığının çadırlardaki aşırı sıcak ile kötü hijyen koşulları nedeniyle bozulduğunu söyledi.

İsrail’in soykırım gerçekleştirdiği Gazze'deki durumun, oğlunun cilt döküntüsü, yüksek ateş, kronik ishal ve nöbetler geçirmesine yol açtığını kaydeden Ebu Azira, "Bir hafta içinde bir kilo kaybetti ve şimdi ağırlığı 3 kiloyu geçmiyor. Ne süt var ne ilaç. Her gün susuzluk ve yetersiz beslenme yüzünden kilo veriyor, gıdaya ihtiyacı var." dedi.

Bebeğinin hayatını kurtarmak için Gazze dışına çıkarılmasını ümit ettiğini aktaran Filistinli anne, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütünün duruma müdahale etmesini isteyerek "Onu kaybetmek istemiyorum." ifadesini kullandı.

Nasır Tıp Merkezi Çocuk ve Doğum Bölümü Müdürü Dr. Ahmed el-Farra da "Ali'nin vücudunda yağ dokusu veya kas kalmadı. Derisi sadece kemiklerini kaplıyor. Ali, ciddi yetersiz beslenmenin bir sonucu olarak belirgin susuzluk ve gözlerde şişkinliğin yanı sıra kalsiyum eksikliği ve ciddi cilt sorunları yaşıyor." diye konuştu.

Ali'nin durumu Gazze'de istisna değil

Farra, Ali'nin durumunun bir istisna olmadığını, Gazze hastanelerindeki onlarca çocuğun da İsrail ablukası altında tedavi veya yiyecek bulamadığı için benzer durumlarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) desteklediği gözlem kuruluşu Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırmasının (IPC) 22 Ağustos'ta Gazze Şeridi'ndeki kıtlığın felaket seviyesi olarak bilinen 5. seviyede olduğunu açıklamıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, 18 Ağustos'ta İsrail'in sınır kapılarını kapatarak yardım girişini kısıtladığı Gazze Şeridi'nde 40 bin bebek ve 250 bin çocuğun açlık ve yetersiz beslenme nedeniyle ölüm riski altında olduğunu bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sapanca Gölü'ndeki su seviyesi 4 santimetre yükseldi
Eğirdir Gölü'ne can suyu verecek proje için imzalar atıldı
Ankara Valiliğinden, kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısı
Uçaklarda yolculara ücretsiz su verilecek
Balıkesir'de 4,9 ve 4,1 büyüklüğünde iki deprem

Benzer haberler

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 3'ü çocuk 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 3'ü çocuk 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

YTB Gençlik Kamplarında 58 ülkeden gençler İstanbul'da bir araya geldi

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alan soykırımı 700 gündür aralıksız sürüyor

İsrail'in uyguladığı abluka ve sistematik açlık politikasının küçük kurbanı Ali yaşam mücadelesi veriyor

İsrail'in uyguladığı abluka ve sistematik açlık politikasının küçük kurbanı Ali yaşam mücadelesi veriyor
Aileler sabah namazında Gazze için bir araya geldi

Aileler sabah namazında Gazze için bir araya geldi
Küresel Sumud Filosu'nun Tunus’tan Gazze’ye doğru yola çıkması çarşamba gününe ertelendi

Küresel Sumud Filosu'nun Tunus’tan Gazze’ye doğru yola çıkması çarşamba gününe ertelendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet