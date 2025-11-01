Dolar
Gündem

Üç boyutlu şehir modelleri için 46 ilde yaklaşık 2,2 milyon hektar kentsel alanda çalışma yapıldı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca kentsel alanlarda üç boyutlu şehir modelleri üretimi ve üç boyutlu kadastro altlıklarının oluşturulması kapsamında 46 ilde yaklaşık 2,2 milyon hektar kentsel alanda çalışma yapıldı.

Ayşe Karaosmanoğlu  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Üç boyutlu şehir modelleri için 46 ilde yaklaşık 2,2 milyon hektar kentsel alanda çalışma yapıldı

Ankara

AA muhabirinin "2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan derlediği bilgilere göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, iklim değişikliği ve afetlere karşı dirençli, tarihi ve kültürel birikimiyle uyumlu nitelikli yerleşim alanlarına sahip, herkes için erişilebilir kentsel hizmetler sunulan, yaşam kalitesi yüksek, yeşil ve dijital teknolojilere dayalı akıllı, güvenli, sürdürülebilir şehir ve yerleşimlerin oluşturulması amaçlanıyor.

Binalara ilişkin mülkiyet haklarının yönetimi ve mevcut yapı stokunun üç boyutlu dijital ortamda izlenmesi amacıyla kentsel alanlarda üç boyutlu şehir modelleri üretimi ve üç boyutlu kadastro altlıklarının oluşturulması için çalışmalar gerçekleştiriliyor

Bu kapsamda, 46 ilde yaklaşık 2,2 milyon hektar kentsel alanda çalışma tamamlandı, 34 ilde devam ediyor.

Programda yer alan politika ve tedbirler kapsamında kentlerde üç boyutlu şehir ve bina modelleri üretimi için çalışmalar yürütülecek.

Kadastro modernizasyon çalışmalarını tamamlamak için de kadastro güncelleme, iyileştirme ve sayısallaştırma yapılacak.

- Gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak

Gayrimenkul piyasasının daha etkin işlemesini sağlamak üzere nesnel ölçütlere dayalı bir gayrimenkul değerleme sisteminin geliştirilmesi ihtiyacına yönelik çalışmalar devam edecek.

Bu kapsamda taşınmazların değerlerine yönelik veriler ile mülkiyet bilgilerinin tutulmasına yönelik Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine entegre bir gayrimenkul değer bilgi merkezi kurulacak.

Gayrimenkul değerinin doğru tespit edilmesi için mevzuat altyapısı çalışması yapılacak.

- 36,3 milyon metrekareye millet bahçesi yapıldı

Şehirlerde yeşil alanlar şehir büyüklüğü, nüfus yoğunluğu, erişilebilirliği ile iklim ve coğrafyaya göre belirlenen tasarım kriterleri gözetilerek yeşil şehir vizyonu çerçevesinde bütüncül bir yaklaşımla planlanarak artırılacak.

Şehirlerin kentsel yeşil alan standartlarını ve yaşam kalitesini yükseltmek için bu kriterler doğrultusunda tüm illerde millet bahçeleri yapım çalışmaları yürütülüyor.

Bu kapsamda, Eylül 2025 itibarıyla 36,3 milyon metrekareye millet bahçesinin yapımı tamamlandı.

Ayrıca 90 metrekare alanda millet bahçesi yapımı için yer seçimi, projelendirme ve yapım çalışmaları yürütülecek.

