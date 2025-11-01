Dolar
Gündem

Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek

Sosyal güvenlik sisteminin kapsamının artırılması amacıyla farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilecek, sisteme girişler için kolaylaştırıcı mekanizmalar oluşturulacak.

Orhan Onur Gemici  | 01.11.2025 - Güncelleme : 01.11.2025
Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek

Ankara

AA muhabirinin, 2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, sosyal sigorta kapsamındaki nüfus oranı, kayıt dışı istihdamla mücadele ve prim teşviklerinin etkisiyle 2024'te yüzde 89,7 düzeyine ulaştı.

Sosyal güvenlik sisteminin kapsamının artırılması, daha adil ve etkin bir yapıya kavuşturulması, uzun dönemli mali sürdürülebilirliğinin güçlendirilmesi amacıyla bazı politika ve tedbirler uygulanacak.

Bu doğrultuda, sosyal güvenlik kapsamı genişletilerek prim tabanı güçlendirilecek.

Sisteme girişlerin kolaylaştırılması için farklı meslek ve gelir gruplarına yönelik yeni uygulamalar geliştirilecek.

Apartman görevlisi, ev hizmetlisi, çocuk ve yaşlı bakıcısı gibi işçileri çalıştıran ancak ticari faaliyette bulunmayan teşebbüslerin yer aldığı kolay işverenlik uygulamasının kapsamının genişletilmesi için çalışmalar tamamlanacak.

Sosyal güvenlik kapsamında yer almayan veya sisteme girişi zor olan gruplar için kolaylaştırıcı mekanizmalar geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapılacak.

Düşük gelirli esnaf, sanatkar, çiftçiler ve mevsimlik çalışanlar gibi gruplara özel sosyal sigorta programları oluşturulacak.

Aylık bağlama sistemi, "daha çok istihdamda kalmak" odaklı olacak

Kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik eden, hakkaniyeti ve aktüeryal dengeyi önceleyen düzenlemeler hayata geçirilerek, sosyal güvenlik sisteminin mali sürdürülebilirliği güçlendirilecek. Bu konudaki reformları hayata geçirmek üzere ilgili kurumlar ortak çalışmalar yürütecek.

Sosyal güvenlik sisteminde gelire dayalı prim bildirim kapsamının genişletilmesine yönelik çalışmalar yapılacak.

Aylık bağlama sistemi kişilerin daha çok istihdamda kalmasını teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek şekilde yeniden düzenlenecek. Bu konuda reform alanları tespit edilecek ve bu alanlarla ilgili çalışmalar yapılacak.

SGK'ye borcu olanlara rehberlik edilecek

Sosyal güvenlik sisteminde prim tahsilatları artırılacak. Bu doğrultuda prim borçlarının takip ve tahsilat süreçleri etkinleştirilecek.

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun çerçevesinde takip ve tahsilat işlemleri etkin şekilde uygulanacak. SGK'ye borcu bulunan sigortalılarla iletişim kurularak borcun ödenmesi konusunda rehberlik ve bilgilendirme faaliyetlerine devam edilecek.

Denetimler yoluyla sosyal güvenlik sisteminin etkinliği artırılacak.

Sektörlere ve iş yerlerine yönelik risk odaklı ve tarama şeklinde denetim ve rehberlik faaliyetleri yürütülecek, prime esas kazancı bir önceki aya göre yüzde 20'den fazla azalan sigortalılara kısa mesaj yoluyla uyarı gönderilecek.

Kayıt dışı istihdam ve ücretle mücadelede veri analizine dayalı risk odaklı denetim faaliyetleri artırılarak, prim tabanı genişletilecek.

Sosyal güvenlik sisteminin kapsamı genişletilecek

