Bakan Işıkhan: Sosyal güvenlik sistemimizi daha kapsamlı hale getirmek için çalışmaya devam ediyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 556 sosyal güvenlik merkezi ve 32 bin 715 personel ile nüfusun tamamına yakınını koruma altına alan sosyal güvenlik sistemini daha kapsamlı hale getirmek için çalışmaya devam ettiklerini bildirdi.
Ankara
Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından sosyal güvenlik sistemine ilişkin paylaşımda bulundu.
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Paylaşımında, 81 ilde erişilebilir ve sürdürülebilir hizmet sağlamak için çalışmaya devam ettiklerini vurgulayan Işıkhan, şunları kaydetti:
"556 sosyal güvenlik merkezimiz ve 32 bin 715 personelimizle nüfusumuzun neredeyse tamamına yakınını koruma altına alan sosyal güvenlik sistemimizi daha etkin, daha kapsamlı hale getirmek için çalışmaya devam ediyoruz. Bu başarı hikayesine katkı sağlayan başta kıymetli çalışma arkadaşlarım olmak üzere tüm paydaşlarımıza ve ilgili kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."
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5️⃣5️⃣6️⃣ Sosyal Güvenlik Merkezimiz ve 3️⃣2️⃣.7️⃣1️⃣5️⃣ personelimizle, nüfusumuzun neredeyse tamamına yakınını koruma altına alan sosyal güvenlik sistemimizi daha etkin daha kapsamlı hale getirmek için çalışmaya devam ediyoruz.— Prof. Dr. Vedat Işıkhan (@isikhanvedat) May 13, 2025
Bu başarı hikayesine katkı sağlayan başta kıymetli… pic.twitter.com/iTb9Vs1OQw