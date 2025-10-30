Dolar
Gündem

Kadına yönelik şiddetle mücadelede ŞÖNİM'ler yaygınlaştırılacak

Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmaları kapsamında nüfusun yoğun olduğu illerde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM) yaygınlaştırılacak, kadın konukevlerinin ihtisas kuruluşlarına dönüştürülmesine devam edilecek.

Sefa Bilgitekin  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Kadına yönelik şiddetle mücadelede ŞÖNİM'ler yaygınlaştırılacak

Ankara

AA muhabirinin "2026 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı"ndan yaptığı derlemeye göre, kadınların hayatın her alanında etkin ve eşit temsilinin sağlanmasına, iş gücüne katılımın artırılması ve insana yakışır nitelikli işlerde çalışmaları ile her türlü şiddet ve ayrımcılığa karşı korunmalarına yönelik çalışmalar sürdürülecek.

Bu kapsamda, kadınlara yönelik şiddet ile erken yaşta ve zorla evliliklere sıfır tolerans ilkesiyle mücadele edilecek, şiddetin önlenmesi ve şiddet mağdurlarının güçlenmesi sağlanacak.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında koruyucu ve önleyici hizmetlerin etkin sunumuna yönelik kurumsal kapasite geliştirilecek. Hizmet standartları uygulanacak, sistematik, güvenilir ve karşılaştırılabilir veriler toplanacak.

Kadın konukevleri ihtisas kuruluşlarına dönüştürülecek

Nüfusun yoğun olduğu illerde ŞÖNİM'ler yaygınlaştırılacak. Ayrıca kadın konukevlerinin ihtisas kuruluşlarına dönüştürülmesi çalışmalarına devam edilecek.

Kadına yönelik şiddetle mücadelede modüler eğitim programı kapsamında okullarda, üniversitelerde ve erkeklerin yoğun olduğu alanlarda farkındalık eğitimleri gerçekleştirilecek. Kadın konukevlerinden hizmet alan 15 bin kadına farkındalık ve bilgilendirme eğitimleri verilecek.

Geçici özel önlemler tanımlanacak

Kadın erkek fırsat eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesi önceliği tüm plan, program, politika geliştirme ve uygulama süreçlerinde yer alacak.

Kurumlarca toplanan verilerin cinsiyet, yaş, göçmenlik statüsü, engellilik, coğrafi konum gibi nitelikler bazında üretilmesi sağlanacak ve buna dayalı analizler geliştirilecek. Kadın erkek fırsat eşitliğine duyarlı bütçeleme çalışmaları yaygınlaştırılarak bütçeleme süreçlerine entegre edilecek.

Kadınların eğitim, istihdam ve karar alma mekanizmalarına katılımı ile temsillerinin artırılması için kota ve ilave destekler gibi "geçici özel önlemler" tanımlanarak uygulanacak.

Kadınların istihdamının artırılması sağlanacak

Kamu, özel sektör, siyaset dahil tüm karar alma mekanizmalarında ve yönetimin her kademesinde nüfusun yarısını oluşturan kadınların temsili ve katılımının artırılması hedefiyle aşamalı geçiş için çalışmalar yapılacak.

Kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel hayata eşit katılımının yanı sıra eşit işe eşit ücret ilkesinin benimsendiği koşullarda istihdamının artırılması sağlanacak.

Kadınların iş gücüne katılımını artıracak girişimcilik, finansal ve dijital okuryazarlık, kooperatifçilik gibi alanlardaki programlar kapsamları genişletilerek yaygınlaştırılacak.

Kadın temsilinin düşük olduğu matematik, fen, teknoloji ve mühendislik alanlarında kadınların eğitim ve istihdamının artırılması için kamu ve özel sektörün eşitlik ve kapsayıcılık temelinde dönüşümüne yönelik çalışmalar yapılacak.

