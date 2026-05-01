Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Avrupalı Türklerin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Belçika'da yaptığı açıklamada, yurt içindeki ve dışındaki vatandaşlarla kurulan bağın bir kuvvet olduğunu vurgulayarak, kendisinin de bu bağın bir parçası olduğunu söyledi.

Bakan Göktaş, Uluslararası Demokratlar Birliğinin (UID) Gent'te düzenlediği "Anadolu’dan Avrupa’ya Ortak Miras Buluşmaları" programında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkilerin tarihsel dostluk ve çok boyutlu işbirliği zemininde geliştiğini belirtti.

Bu bağların en güçlü taşıyıcı unsurlarından birinin Belçika’daki Türk toplumu olduğuna işaret eden Göktaş, 62 yıllık birikimin bugün güçlü bir temsil ve başarı hikayesine dönüştüğünü dile getirdi.

Göktaş, Belçika’da dört nesle ulaşan Türk toplumunun ekonomik hayattan siyasete, eğitimden sivil topluma kadar geniş alanda etkin rol üstlendiğini vurgulayarak, binlerce girişimcinin hem bulundukları ülkeye değer kattığını hem de Türkiye ile Avrupa arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade etti.

Gençlerin eğitimde elde edeceği başarının toplumun geleceği açısından kritik olduğunun altını çizen Göktaş, kimlik, dil ve aidiyet dengesinin korunmasının önemine dikkati çekti.

Bakan Göktaş, aileyi sosyal politikaların merkezine alan bir anlayışla hareket ettiklerini vurguladı. Yurt dışında yaşayan vatandaşlara yönelik hizmetlerin dijital imkanlarla genişletildiğini, e-konsolosluk ve e-Devlet uygulamaları sayesinde kamu hizmetlerine erişimin kolaylaştırıldığını hatırlatan Göktaş, yurt dışındaki vatandaşların demokratik katılımını güçlendiren adımların da sürdüğünü bildirdi.

Türkiye’nin vatandaş odaklı yaklaşımının sınırlarla sınırlı olmadığına dikkati çeken Göktaş, “Vatandaşımız nerede olursa olsun, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini yanında hissetmelidir” anlayışıyla hareket ettiklerini söyledi.

Göktaş, Belçika’daki Türk toplumunun sadece bir diaspora değil, Türkiye’nin değerlerini ve birikimini Avrupa’ya taşıyan güçlü bir yapı olduğunun altını çizdi.

Konuşmasında son günlerde yapılan değerlendirmelere de değinen Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"62 yıl önce Anadolu’nun bağrından kopmuş bu toplumdan, gurbetçilerimizden, bu vatansever insanlarımızdan alıp veremediğiniz ne? Onların vatanına, milletine gönülden bağlı olması sizleri neden bu kadar rahatsız ediyor? Burada bir gurbetçi ailenin torunu olarak market işletmiş, markette çalışmış, esnaflık yapmış, aynı zamanda burada okumuş, eğitimini tamamlamış, Belçika’da ilk Türk öğrenci derneğini kuran ve Avrupa’nın ilk başörtü milletvekili olan, iki dönem belediye meclis üyeliği, iki dönem milletvekilliği yapmış ve akabinde Sayın Cumhurbaşkanımızın (Recep Tayyip Erdoğan) takdirleriyle Cezayir’de ülkemizi temsilen büyükelçilik yapmış birine soruyorlar.

Sayın Cumhurbaşkanımız her daim vatandaşına sahip çıktı. Bu polemikleri yürütenlerin derdinin ne olduğunu ben çok iyi biliyorum. Rahatsızlar, vatandaşımızın Sayın Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmasından rahatsızlar. Biz, sizin derdinizi biliyoruz. Yurt dışında yaşayan gurbetçi kardeşlerimizin başarı öyküsünden rahatsızlar. Burada bir hikaye yazılıyor kardeşler. Gelin kendi gözlerinizle görün, görün belki de utanırsınız. Ben, yine de sizleri buradaki vatandaşlarımızla buluşmaya davet ediyorum."

Göktaş, Türkiye’nin son yıllarda hayata geçirdiği sosyal politikaların vatandaşların yaşamına doğrudan katkı sunduğunu belirterek, aileyi güçlendiren uygulamaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ortaya koyduğu “Güçlü Türkiye, Güçlü Diaspora” vizyonuna işaret eden Göktaş, Türk diasporasının farklı alanlardaki başarılarıyla gurur duyduklarını dile getirdi.

Göktaş, Türkiye’nin hem yurt içinde hem yurt dışında vatandaşlarıyla temasını sürdüreceğini vurgulayarak, “Vatandaşlarımız nerede olursa olsun yanlarında olmaya, dertlerini dinlemeye ve destek vermeye devam edeceğiz.” dedi.

"Ortak bir kader buluşması"

Programın açılışında konuşan Brüksel Büyükelçisi Barış Tantekin de Türkiye ile Belçika arasındaki ilişkilerin tarihi, köklü ve güçlü olduğunu anlatarak, Belçika'dan yapılacak ekonomik misyon ziyaretinin hazırlıklarının sürdürüldüğünü ifade etti.

Tantekin, ikili ilişkilerin Türk toplumundan güç aldığını vurgulayarak, başarı hikayeleri dolayısıyla kendileriyle gurur duyulduğunu söyledi.

UID Genel Başkanı Kenan Hasan Aslan da programdaki buluşmayı "ortak bir kader buluşması" olarak tanımlayarak, UID'nin 35 ülkede, 60 bölgede 30 bini aşkın gönüllüsüyle Türk toplumunun haklarını ve geleceğini gözeten bir saha hareketi olduğunun altını çizdi.

Aslan, UID'nin gönüllere dokunan, öğrencilerin elinden tutan, gençlerin ufkunu açan ve ailelere umut olan bir kuruluş olduğuna değinerek, sahadaki mücadelelerinin karşılık bulduğunu görmenin çalışmalarına güç kattığını vurguladı.

Konuşmaların ardından Bakan Göktaş, Büyükelçi Tantekin, UID Genel Başkanı Aslan ve UID Belçika Bölge Başkanı Yusuf Taşpınar'ın katılımıyla vatandaşların sorularının cevaplandığı panel de düzenlendi.

Programın ardından Gent'teki Türk esnafı ziyaret eden Göktaş, cuma namazı çıkışında Eyüp Sultan Camisi cemaatiyle bir araya geldi.