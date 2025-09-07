Dolar
41.24
Euro
48.32
Altın
3,586.69
ETH/USDT
4,298.50
BTC/USDT
111,283.00
BIST 100
10,729.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncusu Eda Erdem, Dünya Şampiyonası’nda İtalya ile oynadıkları final maçının ardından Huamark Spor Salonu’nda açıklamalarda bulunuyor.
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları

Londra'da yasaklı "Palestine Action" grubuna destek eyleminde 890 kişi gözaltına alındı

İngiltere'de polis, yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna destek amacıyla başkent Londra'da düzenlenen eylemde 890 kişiyi gözaltına aldı.

Zuhal Demirci  | 07.09.2025 - Güncelleme : 07.09.2025
Londra'da yasaklı "Palestine Action" grubuna destek eyleminde 890 kişi gözaltına alındı Fotoğraf: Zeynep Demir/AA

Londra

İngiltere'de İsrail ile iş yapan şirketlere yönelik eylemleriyle tanınan "Palestine Action"ın yasaklanmasına karşı çıkan "Defend Our Juries" adlı grubun çağrısıyla dün başkentteki Parlamento Meydanı'nda toplanan protestocular, yerel saatle 13.00'te eylemlerine başladı.

Yasağa karşı çıkan eylemciler, yanlarında getirdikleri boş pankartlara "Soykırıma karşıyım, Palestine Action'ı destekliyorum" diye yazdı. Gruba destek veren göstericilere, Londra Metropolitan Polisi müdahale etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Londra Metropolitan Polisi, yaptığı yazılı açıklamada, gözaltıların çoğunun yasaklı bir gruba destek nedeniyle gerçekleştirildiğini, protestoların şiddete dönüşmesinin ardından polis memurlarına saldırı ve diğer kamu düzeni suçları gerekçesiyle de çok sayıda kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

Açıklamada, "Toplamda 857 kişi Palestine Action'a destek verdikleri için 2000 tarihli Terörizm Yasasının 13. bölümü uyarınca gözaltına alınırken, 17'si polis memurlarına saldırı olmak üzere 33 kişi de diğer suçlardan gözaltına alındı." ifadesine yer verildi.

İngiltere'de 5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgütler arasına alınan "Palestine Action" grubuna destek amacıyla 9 Ağustos'ta da eylem düzenlenmiş, polis, eyleme katılan 500'den fazla kişiyi gözaltına almıştı.

İngiliz askeri uçaklarına yönelik eylem sonrası yasaklı örgüt ilan edilmişti

"Palestine Action"ın terör örgütü ilan edilmesi yolunda ilk adım, 20 Haziran'da Kraliyet Hava Kuvvetlerinin (RAF) Oxfordshire'daki Brize Norton hava üssünde yapılan eylemden sonra atılmıştı.

Grup üyeleri, o sabah hava üssüne girerek 2 İngiliz askeri uçağının motorlarına kırmızı boya püskürtmüştü. Eylem yerine Filistin bayrağı bırakan aktivistler, 2 uçağın Orta Doğu'daki operasyonlarda kullanıldığını belirtmişti.

İçişleri Bakanı Yvette Cooper, bu eylem üzerine "Palestine Action"ı, Avrupa'da faaliyetlerde bulunan 2 aşırı sağcı, ırkçı örgütle terör örgütü ilan etmeyi hedefleyen tasarıyı parlamentoya sunmuştu.

Tasarı, parlamentonun alt kanadı Avam Kamarası'nda 2 Temmuz'da, üst kanat Lordlar Kamarası'nda ise 3 Temmuz'da onaylanmıştı.

"Palestine Action", yürütmenin durdurulması için Yüksek Mahkemeye başvurmuş ancak mahkeme 4 Temmuz'da başvuruyu reddetmişti.

Grup, 5 Temmuz'dan itibaren yasaklı örgütler arasına alınmış ve yasağın yürürlüğe girmesiyle gruba üyelik veya destek beyanlarının 14 yıla kadar hapisle cezalandırılmasının önü açılmıştı. Ayrıca, grubun adını taşıyan tişört ya da rozet takmanın 6 aya kadar hapisle sonuçlanabileceği bildirilmişti.

Yasağın yürürlüğe girdiği tarihten bu yana gruba destek veren yüzlerce kişi gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından, yeni eğitim-öğretim yılına ilişkin asayiş ve trafik tedbirleri genelgesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubu Siirt'teki şehit ailesine ulaştı
İzmir'de eğitim uçağının düşme anının görüntüsüne ulaşıldı
Mevlana Müzesi'nde milli maç yoğunluğu
AK Parti, milletvekilleriyle Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek

Benzer haberler

Londra'da yasaklı "Palestine Action" grubuna destek eyleminde 890 kişi gözaltına alındı

Londra'da yasaklı "Palestine Action" grubuna destek eyleminde 890 kişi gözaltına alındı

AK Parti, milletvekilleriyle Refah Sınır Kapısı'nı ziyaret edecek

İsrail'in kıtlığı dayattığı Gazze'de son 24 saatte 3'ü çocuk 5 kişi daha açlıktan hayatını kaybetti

YTB Gençlik Kamplarında 58 ülkeden gençler İstanbul'da bir araya geldi

YTB Gençlik Kamplarında 58 ülkeden gençler İstanbul'da bir araya geldi
İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alan soykırımı 700 gündür aralıksız sürüyor

İsrail'in Gazze Şeridi'nde sivilleri hedef alan soykırımı 700 gündür aralıksız sürüyor
İsrail'in uyguladığı abluka ve sistematik açlık politikasının küçük kurbanı Ali yaşam mücadelesi veriyor

İsrail'in uyguladığı abluka ve sistematik açlık politikasının küçük kurbanı Ali yaşam mücadelesi veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet