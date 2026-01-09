Dolar
43.14
Euro
50.22
Altın
4,509.04
ETH/USDT
3,133.20
BTC/USDT
91,798.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

İngiltere hükümeti, uygunsuz görüntüler üreten Grok'un yaptığı değişikliği "hakaret" olarak niteledi

İngiltere hükümeti, yapay zeka aracı Grok'un, izinsiz cinsel içerikli görsel düzenleme özelliğini yalnızca ücretli kullanıcılara açmasını, yasa dışı içeriği engellemek yerine parayla sınırladığı gerekçesiyle sert şekilde eleştirdi.

Zuhal Demirci  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
İngiltere hükümeti, uygunsuz görüntüler üreten Grok'un yaptığı değişikliği "hakaret" olarak niteledi

Londra

İngiltere hükümeti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok'un, izinsiz cinsel içerikli görsel düzenleme özelliğini yalnızca ücretli kullanıcılara açmasını, yasa dışı içeriği engellemek yerine parayla sınırladığı gerekçesiyle sert şekilde eleştirdi.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan bir Sözcü'nün yaptığı açıklamada, söz konusu değişikliğin bir çözüm olmadığı vurgulanarak, "Bu adım, hukuka aykırı görüntülerin üretilmesine imkan tanıyan bir yapay zeka özelliğini sadece ücretli hizmete dönüştürüyor." ifadesi kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sözcü, bu durumun X'in isterse hızlı hareket edebildiğini gösterdiğini ancak sorunun özüne odaklanmadığını belirterek, "Bu bir çözüm değil, aksine kadın düşmanlığı ve cinsel şiddet mağdurlarına hakarettir." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklama, İnternet İzleme Vakfının (IWF), Grok'un çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri üretmek için kullanıldığı uyarısının ardından geldi. Vakıf, suçluların yapay zeka aracılığıyla "deepfake" görüntüler oluşturduğuna dikkati çekti.

Grok, daha önce kullanıcıların başka kişilerin fotoğraflarını yükleyerek görseller üzerinde değişiklik yapmasına olanak tanırken, sistem artık bu tür taleplere "Görsel üretimi ve düzenleme şu anda yalnızca ücretli abonelere açıktır." yanıtını veriyor.

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Liz Kendall, 6 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Grok'un cinsel içerikli uygunsuz görüntüler üretmesine tepki göstererek, "Kadınları ve kız çocuklarını orantısız şekilde hedef alan bu aşağılayıcı ve onur kırıcı görüntülerin yayılmasına izin veremeyiz ve vermeyeceğiz. X'in bu sorunu çözmesi lazım." ifadelerini kullanmıştı.

Son günlerde Grok'un ürettiği görüntülerin şok edici ve düzgün bir toplum için kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kendall, "Kimse, kendisinin özel anlarını gösteren deepfake videolarını görme eziyetine katlanmak zorunda olmamalı." demişti.

Grok'a tepkiler sürüyor

X'teki kullanıcıların Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görsel içerikler üretmesini istedikleri "sosyal medya akımına" tepkiler sadece İngiltere ile sınırlı değil.

X'in sahibi ABD'li milyarder Musk, 3 Ocak'ta, "Grok'u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir." açıklamasını yapsa da tepkiler sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak'ta konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinde olduklarını açıklamıştı.

Malezya, 3 Ocak'ta X'in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğu olduğunu vurgulamıştı.

Hindistan da geçen hafta X'e konu hakkında kapsamlı inceleme yapma talimatı vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya Savunma Bakanı: Türkiye ile savunma alanındaki işbirliğimizi bir anlaşmayla taçlandırmış olacağız
Hafta sonu yurdun büyük kesiminde yağışlı geçecek
Borsa İstanbul'da manipülasyon yaptıkları iddia edilen 15 şüpheli tutuklandı
Dışişleri Bakanı Fidan: SDG’nin 10 Mart mutabakatına uyup üzerine düşen yükümlülüklerini yapmasını bekliyoruz
Hayatını kaybeden Şanlıurfalı gazetecilerin isimleri basın müzesinde yaşatılıyor
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İngiltere hükümeti, uygunsuz görüntüler üreten Grok'un yaptığı değişikliği "hakaret" olarak niteledi

İngiltere hükümeti, uygunsuz görüntüler üreten Grok'un yaptığı değişikliği "hakaret" olarak niteledi

BİK Genel Müdürü Çay: Toplumun doğru haber hakkının veri zehirlenmesine kurban gitmemesi için üstümüze düşeni yapıyoruz

İletişim Başkanı Duran: Bizi yönlendiren şey, yapay zekalar olmamalı

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi, Mississippi'de yaklaşık 20 milyar dolarlık veri merkezi kuracak

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi, Mississippi'de yaklaşık 20 milyar dolarlık veri merkezi kuracak
Almanya'daki elektrik kesintisi nedeniyle mağdurlar, Berlin yönetimine tepkili

Almanya'daki elektrik kesintisi nedeniyle mağdurlar, Berlin yönetimine tepkili
Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı "CES 2026"nın yıldızı robotlar oldu

Dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarı "CES 2026"nın yıldızı robotlar oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet