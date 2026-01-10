Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,091.20
BTC/USDT
90,643.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail’in Gazze saldırıları, Gazze protestoları

İsveç’te ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesi ve İsrail’in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İsveç’in başkenti Stockholm’de, ABD’nin Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşini hedef alan askeri müdahalesiyle İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi.

Atila Altuntaş  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
İsveç’te ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesi ve İsrail’in Gazze'ye saldırıları protesto edildi Fotoğraf: Atila Altuntaş/AA

Stockholm

Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı’nda toplanan yüzlerce kişi, İsrail ordusunun 10 Ekim 2025'te başlayan ateşkesi ihlal ederek Gazze Şeridi’ni hedef almasına tepki gösterdi. Göstericiler ayrıca ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalede bulunarak Devlet Başkanı Maduro ve eşi Cilia Flores'in alıkoymasını protesto etti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

"Gazze’de çocuklar öldürülüyor", "Filistin’de gıda kıtlığına son verilsin", "Venezuela’da savaşa hayır, barışa evet", "Amerikan emperyalizmini durdurun" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurmasını ve ABD'nin Maduro ile eşini serbest bırakmasını istedi.

Gösteriye katılan İsveçli aktivist Sigrun Meder, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail’in ateşkesi ihlal ederek Gazze’ye yönelik saldırılarını ve Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile eşinin kaçırılmasını kınadıklarını söyledi.

Filistin’de soykırımın devam ettiğini belirten Meder, "Filistin’de gözlerimizin önünde gerçekleşen bu korkunç soykırıma tanık olurken, fırtınalarda çadırların nasıl yıkıldığını görüyoruz. Şu an Gazze’de sözde bir ateşkes olmasına rağmen hem bombalamalar devam ediyor hem de çok sayıda insan ölüyor." ifadelerini kullandı.

Uluslararası hukuka saygı duyulmayan bir dönemden geçildiğini kaydeden Meder, "Uluslararası hukuka uymaya zorlanan tek ülke Rusya, ancak söz konusu ABD, Batı veya İsrail olduğunda istediklerini yapabiliyorlar ve uluslararası hukuk görmezden geliniyor. Bizler, sokaklarda ve meydanlarda uluslararası hukuku savunanlarız. Demokrasiyi savunuyoruz, insan haklarını savunuyoruz. Filistin'in yanındayız, Venezuela'nın yanındayız." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 4 bin 444 projeyle 1,5 milyon gençle etkileşime girdik
Meteorolojiden denizlerde fırtına uyarısı
Meteorolojiden bazı iller için kuvvetli sağanak uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Endonezyalı bakanlar Sugiono ile Sjamsoeddin'i kabul etti
Kahramanmaraş'ta 84 bin bağımsız birimin inşasında sona yaklaşıldı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İsveç’te ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesi ve İsrail’in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İsveç’te ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahalesi ve İsrail’in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İsrail, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine hava ve topçu saldırıları düzenledi

Trump, ABD'li petrol şirketlerinin yöneticileriyle Venezuela'yı görüştü

Venezuela: Diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için ABD ile diyalog başlatıldı

Venezuela: Diplomatik ilişkilerin yeniden tesis edilmesi için ABD ile diyalog başlatıldı
Netanyahu, ABD'den aldıkları askeri yardımları 10 yıl içinde sıfıra indirmeyi istiyor

Netanyahu, ABD'den aldıkları askeri yardımları 10 yıl içinde sıfıra indirmeyi istiyor
Trump, Venezuela ile işbirliği dolayısıyla beklenen ikinci dalga saldırıların iptal edildiğini duyurdu

Trump, Venezuela ile işbirliği dolayısıyla beklenen ikinci dalga saldırıların iptal edildiğini duyurdu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet