Dolar
43.04
Euro
50.14
Altın
4,509.95
ETH/USDT
3,086.50
BTC/USDT
90,503.00
BIST 100
12,200.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

İngiliz hükümeti, X'e olası yasak için denetim kuruluşundan "günler içinde" karar almasını istedi

İngiltere hükümeti, Grok'un, izinsiz cinsel içerikli görsel düzenleme özelliği sonrasında, İngiliz denetim kuruluşundan X'e yönelik yasaklama dahil atılacak adımlara ilişkin "günler içinde" karar vermesini talep etti.

Zuhal Demirci  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
İngiliz hükümeti, X'e olası yasak için denetim kuruluşundan "günler içinde" karar almasını istedi

Londra

İngiltere hükümeti, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformuna entegre yapay zeka aracı Grok'un, izinsiz cinsel içerikli görsel düzenleme özelliği sonrasında, İngiliz denetim kuruluşundan X'e yönelik yasaklama dahil atılacak adımlara ilişkin "günler içinde" karar vermesini talep etti.

İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Liz Kendall, yaptığı yazılı açıklamada, Grok'un "deepfake" görüntülerin oluşturulmasına izin vermeye devam ettiği yönündeki haberlerin ardından X'e yönelik hızlı önlem alınması çağrısında bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bakan Kendall, kadın ve çocukların cinsel olarak manipüle edilmiş görüntülerinin iğrenç ve tiksindirici olduğunu vurgulayarak "Grok'un, para ödediğiniz sürece buna izin vermeye devam etmesi hakaret ve kesinlikle kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

Kendall, bu bağlamda, İngiltere'de yayıncılık, internet, iletişim ve posta hizmetlerini denetleyen İletişim Ofisinin (Ofcom), parlamentonun kendisine verdiği tüm yasal yetkileri kullanmasını beklediğini aktardı.

İngiliz Bakan Kendall, şu ifadeleri kullandı:

"Ben ve daha da önemlisi kamuoyu, Ofcom'un gelecek haftalar içinde değil, günler içinde sonraki adımlarla ilgili güncelleme yapmasını bekliyoruz. xAI'ye, Çevrimiçi Güvenlik Yasası'nın, İngiliz yasalarına uymayı reddeden hizmetlerin İngiltere'de erişilmesini engelleme yetkisini içerdiğini hatırlatmak isterim. Ofcom bu yetkileri kullanmaya karar verirse, tam desteğimizi alacaktır."

"Kadın ve kız çocuklarının çevrim içi ortamda da güvende olmalarını sağlamalıyız"

Kendall, halihazırda parlamentoda görüşülen "Suç ve Polislik Yasası Tasarısı"nın çıplaklaştırma uygulamalarını yasaklayacağını kaydederek, "Önümüzdeki haftalarda, rıza olmadan samimi görüntüler oluşturmayı suç sayan yasaları yürürlüğe koyacağız." ifadesini kullandı.

Tüm platformların, Ofcom'un yeni Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddet (VAWG) kılavuzuna uymasını beklediğini belirten Kendall, buna uyulmaması durumunda daha ileri gitmeye hazır oldukları uyarısı yaptı.

Kendall, "Kadınların ve kız çocuklarının gerçek dünyada güvende olmalarını sağlamak kadar, çevrim içi ortamda da güvende olmalarını sağlamak konusunda kararlıyız. Hiçbir mazeret kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere hükümeti, Grok'un, izinsiz cinsel içerikli görsel düzenleme özelliğini yalnızca ücretli kullanıcılara açmasını, yasa dışı içeriği engellemek yerine parayla sınırladığı gerekçesiyle sert şekilde eleştirmişti.

Grok'a tepkiler sürüyor

X'teki kullanıcıların Grok'tan ünlülerin ve tanınmamış kişilerin fotoğraflarını kullanarak cinsel içerikli sahte görsel içerikler üretmesini istedikleri "sosyal medya akımına" tepkiler sadece İngiltere ile sınırlı değil.

X'in sahibi ABD'li milyarder Elon Musk, 3 Ocak'ta, "Grok'u yasa dışı içeriklerin üretiminde kullananlar, yasa dışı içerikleri yüklemiş gibi muamele görecektir." açıklamasını yapsa da tepkiler sürüyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 5 Ocak'ta konuyu çok ciddiye aldıklarını ve değerlendirme sürecinde olduklarını açıklamıştı.

Malezya, 3 Ocak'ta X'in bu tür zararlı içeriklerin yayılmasını önleme konusunda sorumluluğu olduğunu vurgulamıştı.

Hindistan da geçen hafta X'e, konu hakkında kapsamlı inceleme yapma talimatı vermişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İstanbul Valiliğinden fırtına ve sağanak uyarısı
Bakan Fidan: Terör örgütü YPG/SDG, sadece güç gördüğü zaman pozisyon değiştiren bir aktör
Rıza Akpolat "rüşvet almak" suçundan tutuklandı
Mal varlığı değerlerinin aklanmasına yönelik "Kapalıçarşı soruşturması"nda 44 zanlı tutuklandı
Tokat'ta Yeşilırmak'ta çok sayıda balık kıyıya vurdu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

İngiliz hükümeti, X'e olası yasak için denetim kuruluşundan "günler içinde" karar almasını istedi

İngiliz hükümeti, X'e olası yasak için denetim kuruluşundan "günler içinde" karar almasını istedi

İngiltere hükümeti, uygunsuz görüntüler üreten Grok'un yaptığı değişikliği "hakaret" olarak niteledi

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi, Mississippi'de yaklaşık 20 milyar dolarlık veri merkezi kuracak

İngiltere'de soğuk hava ve kış dönemi virüsleri, sağlık sistemi üzerindeki baskıyı artırıyor

İngiltere'de soğuk hava ve kış dönemi virüsleri, sağlık sistemi üzerindeki baskıyı artırıyor
İngiltere ve Fransa, barış halinde Ukrayna'ya asker gönderme planının ayrıntılarını açıkladı

İngiltere ve Fransa, barış halinde Ukrayna'ya asker gönderme planının ayrıntılarını açıkladı
Endonezya'dan, Grok ile üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle X'e yasaklama uyarısı

Endonezya'dan, Grok ile üretilen uygunsuz görüntüler nedeniyle X'e yasaklama uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet