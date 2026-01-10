Dolar
logo
Gündem

Hamsi 2025 yılında palamuttan tahtını geri aldı

İstanbul'da, geçen yıl en çok tüketilen deniz ürünü olan hamsi, 2024'te en fazla yenilen palamuttan tahtını geri aldı.

Hikmet Faruk Başer, Hasan Hüseyin Kul  | 10.01.2026 - Güncelleme : 10.01.2026
Hamsi 2025 yılında palamuttan tahtını geri aldı

İstanbul

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İstanbul Yönetim Yenileme AŞ'nin (İSYÖN) Gürpınar Su Ürünleri Hali'ndeki verilere göre, geçen yıl 107 farklı tür su ürünü satılan hale, 2024'te 59 bin 312 ton, 2025'te ise 49 bin 898 ton su ürünü getirildi.

Önceki yıl en çok palamut getirilen halde, 2025'te en çok satılan deniz ürünü hamsi oldu.

Böylece 2024'te birinciliği palamuda kaptıran hamsi, 1 yıl aradan sonra tahtını palamuttan geri aldı.

Hale 2025'te 19 bin 908 ton hamsi, 8 bin 8 ton istavrit, 3 bin 120 ton mezgit ile 2 bin 578 ton levrek getirildi.

2024 yılında 15 bin 541 ton palamut satışı yapılan hale, 2025'te sadece 947 ton palamut getirildi.

Böcek en yüksek fiyatlı su ürünü oldu

Haldeki ürünlerin yıl boyu satış ortalamasına bakıldığında kilogramı 2 bin 276 liradan satılan böcek, en yüksek fiyatlı su ürünü olarak dikkati çekti. Böceği, kilogramı 2 bin 275 liradan satılan ıstakoz ile kilogramı 1319 liradan alıcı bulan sinarit takip etti.

Halde kilogram olarak hamsi 62, istavrit 67, mezgit 83, levrek 290 liradan satıldı.

2024'te kilogram olarak 88 liradan satılan palamudun fiyatı ise 2025'te 275 liradan alıcı buldu.

Gürpınar Su Ürünleri Hali'ne geçen yıl en çok getirilen 10 ürün şöyle:

Ürün(Ton)
Hamsi19908
İstavrit8008
Mezgit3120
Levrek2578
Çipura2325
Sardalya2148
Somon1432
Lüfer1313
Tekir1055
Palamut947

Hale getirilen ürünlerin yıllık ortalama kilogram satış fiyatları da şöyle sıralandı:

ÜrünOrtalama (kg/lira)
Böcek2276
Istakoz2275
Sinarit1319
Dülger1037
Pisi967
Lahoz891
Lipsöz864
Jumbo karides767
Kalkan717
Deniz levreği678
