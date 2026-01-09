Dolar
Dünya

Fransız polisinin tarım sendikası sözcülerine yönelik sert müdahalesi tepki çekti

Fransa'nın başkenti Paris'te polisin, gösteri yapmak isteyen tarım sendikası "Confederation Paysanne"nin sözcülerine sert müdahalesi ve gözaltına alması tepkiye neden oldu.

Esra Taşkın  | 09.01.2026 - Güncelleme : 09.01.2026
Fransız polisinin tarım sendikası sözcülerine yönelik sert müdahalesi tepki çekti Fotoğraf: Mustafa Yalçın/AA

Paris

"Confederation Paysanne" sendikasının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, sendikanın Paris'teki ünlü Şanzelize Caddesi'ndeki Zafer Takı'nın yanında barışçıl bir şekilde gösteri yapmasına izin verilmediği belirtildi.

Açıklamada, sendikanın sözcüleri Stephane Galais ve Thomas Gibert'in sert bir şekilde polis tarafından durdurulduğu, gözaltına alındığı ve bu durumun "skandal" olduğu kaydedildi.

Sendika, iki sözcüsünün polis tarafından durdurulduğu anlara ilişkin görüntüyü de aynı sosyal medya platformundan paylaştı.

Görüntülere göre, polis, 1 kişiyi kolundan çekiştirirken, o esnada ikinci bir kişi olaya müdahale etmeye çalışıyor. Bu sırada 2 kişi yere düşerken, polis, içlerinden birinin omzuna eliyle baskı uyguluyor. Yere düşenlerden biri, polislere kendilerini bırakmalarını söylüyor.

Olaya şahit olan bir kadın ise memurlara "Sokakta barışçıl bir şekilde yürüdüklerini" anlatıyor.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi kurucusu Jean-Luc Melenchon, söz konusu görüntüyü alıntılayarak, Confederation Paysanne'ın 2 sözcüsünün eylem günü gözaltına alınmasının, gösteri özgürlüğüne yönelik ciddi bir ihlal teşkil ettiğini belirtti.

Fransız çiftçiler, haftalardır Avrupa Birliği (AB) ile Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR) arasında planlanan serbest ticaret anlaşmasına karşı gösterilerini sürdürüyor.

Hükümetle görüşmek talebiyle çiftçiler, birkaç gün önce ülkenin farklı şehirlerinden başkente doğru yola çıkmıştı.

Dün sabahın erken saatlerinde Paris'e ulaşan çiftçiler, ünlü Şanzelize Caddesi'ndeki Zafer Takı'nın etrafında, Eyfel Kulesi'nin ve Ulusal Meclis'in önünde eylem yapmıştı.

Elysee Sarayı, dün akşam Fransa'nın AB-MERCOSUR anlaşması aleyhinde oy kullanacağını bildirmişti.

