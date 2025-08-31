Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,467.50
BTC/USDT
108,339.00
BIST 100
11,288.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İsrail ablukasını kırmak için yaklaşık 50 ülkeden aktivistlerin katılımıyla oluşturulan “Küresel Sumud Filosu”, Barselona’dan Gazze’ye hareket ediyor İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda gerçekleştirilen TEKNOFEST Mavi Vatan’ın dördüncü gününde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor.
logo
Ekonomi

Bakan Işıkhan: İŞKUR Gençlik Programı'ndan 84 bin 278 öğrencimiz faydalandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin, "2025 yılı bahar döneminde 81 ilde, 127 devlet üniversitesi ile programımızı gerçekleştirdik. Toplamda 84 bin 278 öğrencimiz programdan faydalandı." ifadelerini kullandı.

Sefa Bilgitekin  | 31.08.2025 - Güncelleme : 31.08.2025
Bakan Işıkhan: İŞKUR Gençlik Programı'ndan 84 bin 278 öğrencimiz faydalandı

Ankara

Bakan Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR Gençlik Programı'na ilişkin bilgileri paylaştı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Türkiye Yüzyılı gençlerinin, üniversite hayatlarında yanında olduklarını belirten Işıkhan, şunları kaydetti:

"Hayata geçirdiğimiz İŞKUR Gençlik Programımız sayesinde üniversite okuyan evlatlarımız kampüslerinde; araştırma-geliştirme, laboratuvar, kültürel etkinlikler, sürdürülebilir çevre projeleri gibi alanlarda hem deneyim kazanacak hem de gelir desteği elde edebilecek. 2025 yılı bahar döneminde 81 ilde, 127 devlet üniversitesi ile programımızı gerçekleştirdik. Toplamda 84 bin 278 öğrencimiz programdan faydalandı. Yeni dönem için detayları çok yakında sizlerle paylaşacağız."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan'dan Çin Devlet Başkanı Şi'nin liderler onuruna verdiği yemeğe ilişkin paylaşım
AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları, 81 ilde "Gazze İçin Perde Açılıyor" programı düzenledi
Bakan Tunç: UYAP sistemini hayata geçirdiğimiz 2007 yılından günümüze kadar 196 entegrasyon gerçekleştirdik
Su kesintisinin yaşandığı İzmir Çiğli'de bazı vatandaşlar çeşmede kuyruk oluşturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze konusunda Türkiye'nin tavrı nettir

Benzer haberler

Bakan Işıkhan: İŞKUR Gençlik Programı'ndan 84 bin 278 öğrencimiz faydalandı

Bakan Işıkhan: İŞKUR Gençlik Programı'ndan 84 bin 278 öğrencimiz faydalandı

Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin ekonomiye katkısı yıllık 3 milyar dolara yaklaştı

Deprem bölgesindeki Kızılay kütüphanelerinde sınava hazırlanan öğrencilerden 504'ü üniversiteli oldu

YKS'de ilk 1000'in tercihi tıp, mühendislik, işletme ve tarih bölümleri oldu

YKS'de ilk 1000'in tercihi tıp, mühendislik, işletme ve tarih bölümleri oldu
"Mavi vatan" sevgisini anlatan resimler TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergileniyor

"Mavi vatan" sevgisini anlatan resimler TEKNOFEST Mavi Vatan'da sergileniyor
Hatay'daki bilişim ve teknoloji atölyesinden 3 bin 500 depremzede öğrenci yararlandı

Hatay'daki bilişim ve teknoloji atölyesinden 3 bin 500 depremzede öğrenci yararlandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet