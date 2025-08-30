Dolar
logo
Gündem

Deprem bölgesindeki Kızılay kütüphanelerinde sınava hazırlanan öğrencilerden 504'ü üniversiteli oldu

Türk Kızılayın deprem bölgelerine kurduğu kütüphanelerden faydalanan öğrencilerden 504'ünün 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2025-YKS) başarılı olarak üniversiteye yerleştiği bildirildi.

Fatih Gökbulut  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Deprem bölgesindeki Kızılay kütüphanelerinde sınava hazırlanan öğrencilerden 504'ü üniversiteli oldu Fotoğraf: Türk Kızılay

Ankara

Kurumdan yapılan açıklamada, deprem bölgelerine kurulan 100. Yıl Kütüphaneleri'nin yalnızca gençlere ders çalışma ortamı sunmadığı, aynı zamanda onların geleceklerine açılan bir kapı olduğu belirtildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

2024-2025 eğitim döneminde bu kütüphanelerden yararlanan öğrencilerden 504'ünün YKS'de başarı göstererek üniversiteye yerleştiği aktarılan açıklamada, öğrencilerin en çok tıp ve mühendislik fakültelerini tercih ettiği kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, deprem bölgesinde kurdukları kütüphanelerin çocukların yeniden ayağa kalkabilmesi için birer umut mekanı olduğunu ifade etti.

Yılmaz, şunları kaydetti:

"Bu yıl 504 öğrencimizin üniversiteli olması, milletimizin zorluklar karşısında eğitime verdiği önemin en güçlü göstergesidir. Gençlerimizin elde ettiği başarı, hepimize gurur veriyor ve yarınlara olan inancımızı pekiştiriyor. Bu imkanları sağlayan değerli bağışçılarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz. Kızılay olarak afetlerin izlerini silerken, geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlere yol arkadaşlığı yapmayı sürdüreceğiz."

