Gündem

Tunca Nehri'nde kuraklık nedeniyle su akışının durduğu alanlar ot öbekleriyle kaplandı

Edirne'nin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri'nin bazı bölümlerinde kuraklık nedeniyle akışın durduğu alanlar geniş ot öbekleriyle kaplandı.

Gökhan Zobar  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Tunca Nehri'nde kuraklık nedeniyle su akışının durduğu alanlar ot öbekleriyle kaplandı Fotoğraf: Doğukan Vurgun/AA

Edirne

Nehirdeki su seviyesi, hazirandan itibaren kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı buharlaşma sebebiyle kritik düzeye geriledi.

Tunca Köprüsü civarında su akışı büyük ölçüde durdu, nehir yatağı geniş ot öbekleri, sazlıklar ve yosunla kaplandı.

Devlet Su İşleri (DSİ) Suakacağı İstasyonu'nda Tunca'nın debisi, son kayıtlara göre saniyede 3 metreküp ölçüldü.

"Bu nehri ilk kez böyle görüyorum"

Bölge sakinlerinden Saadettin Muhçu, AA muhabirine Tunca'yı ilk kez böyle gördüğünü söyledi.

Son yılların en kurak ve sıcak döneminin yaşandığını belirten Muhçu, "60 yaşındayım, bu nehri ilk kez böyle görüyorum. Önceden bu kadar kurumuyordu ve su oluyordu. Nehir, otlarla kaplanmış, bataklığa dönmüş durumda. Havaların sıcak olması, yağmur yağmaması ve yer altı sularının azalması nedeniyle bu kötü dönemi yaşıyoruz." dedi.

Mehmet Sofuoğlu da iklim değişikliğinin etkilerinin derinden hissedildiğini ifade etti.

Yeterli yağışın olmadığını ve su kaynaklarının kuruma noktasına geldiğini anlatan Sofuoğlu, "Tunca Nehri, daha önce hiç böyle olmamıştı. Nehirde şu anda otları görüyoruz. Su kaybolmuş, adeta eriyip gitmiş. Kötü durum yaşıyoruz." diye konuştu.

