Cumhurbaşkanı Erdoğan: İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan çalışacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden, zorluklara ve engellere aldırmadan çalışacağız" ifadeleri kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde “30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri”ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Gayemiz ecdattan tevarüs ettiğimiz emsalsiz mirası daha da zenginleştirip gelecek kuşaklara aktarmak, sonraki nesillere güçlü bir Türkiye emanet etmektir" ifadelerini kullandı.
30 Ağustos Zafer Bayramı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:
"Ordumuz ve milletimiz bu zaferle kendini bulmuş, özgüven tazelemiş, Anka Kuşu misali küllerinden yeniden doğmuştur.
İçinde bulunduğumuz asrı, Türkiye Yüzyılı yapana kadar durmadan, dinlenmeden, zorluklara ve engellere aldırmadan çalışacağız.
İnancından, mezhebinden, meşrebinden, siyasi görüşünden ötürü kimseyi dışlamadan kucaklayıcı aylayışla ülkemiz ve milletimiz için çalışmaya devam edeceğiz.
1922'de Dumlupınar'da güçlenen zafer yürüyüşümüz, bin yıldır kesintisiz bir şekilde devam etmektedir. İnşallah ebediyen de devam edecektir."