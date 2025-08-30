Dolar
Gündem

Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri programına ilişkin paylaşım yaptı.

Dilhan Türker Yıldız  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Emine Erdoğan'dan 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri'ne ilişkin paylaşım

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından paylaştığı mesajda, "Milletin Evi'nde, 30 Ağustos Zaferi'nin 103'üncü yıl dönümünü '30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri' ile büyük bir coşku ve gururla kutladık. Yürekten inanıyorum ki, bu eşsiz zaferin ruhu, milletimizin yüreğinde ilelebet yaşayacak, birlik ve beraberliğimiz daima yol gösterici olacaktır." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
