Gündem

SOLOTÜRK, Büyük Zafer'in 103. yılında Ankara'da "saygı uçuşu" gerçekleştirdi

Türk Hava Kuvvetleri akrobasi timi SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı kapsamında Anıtkabir semalarında "saygı uçuşu" yaptı.

Fatma Nur Candan, Şeyma Güven  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
SOLOTÜRK, Büyük Zafer'in 103. yılında Ankara'da "saygı uçuşu" gerçekleştirdi Fotoğraf: Ahmet Serdar Eser / AA

Ankara

SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Ankara'da 28 Ağustos'ta çevre tanıma ve prova için uçtu.

Zafer Bayramı kapsamındaki uçuşlarına devam eden SOLOTÜRK, saat 18.45'te Anıtkabir üzerinde saygı uçuşu gerçekleştirdi.

Gösteriyi ailesiyle izlemeye gelen vatandaşlardan Mehmet Güven Suvak, SOLOTÜRK'ü ilk kez izlediğini belirterek, "Çok heyecanlıydı, çok güzeldi. Emeklerine sağlık gerçekten, mükemmel bir gösteriydi. Allah zeval vermesin." dedi.

Suvak'ın 8 yaşındaki kızı Zümra Suvak ise prova uçuşu seslerini duyduğunda babasının kendisini Zafer Bayramı'nda gösteriyi izlemeye götürme sözü verdiğini, gösteriyi günlerdir sabırsızlıkla beklediğini ve sonunda izleyebildiği için mutlu olduğunu ifade etti.

