Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 92 yaşındaki Erzurumlu Şefika Taş ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri programında 92 yaşındaki Erzurumlu Şefika Taş ile bir araya geldi.

Merve Yıldızalp Yormaz  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 92 yaşındaki Erzurumlu Şefika Taş ile görüştü Fotoğraf: Murat Kula / AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı Özel Konseri programına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabının ardından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası konser verdi. Konseri izleyen Erdoğan, program sonunda 92 yaşındaki Erzurumlu Şefika Taş ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Taş ile bir süre sohbet etti.

Şefika Taş'ın, geçen günlerde Erzurum Kültür Yolu Festivali'ndeki Kadın Kahramanlar Sergisi'ni gezdiği ve Milli Mücadele kahramanlarını saygıyla andığı anları gösteren video sosyal medyada büyük beğeni toplamıştı.

