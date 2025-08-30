Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e gitti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrine hareket etti.
Ankara
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü 25. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak
Erdoğan, Çin'in Tiencin şehrinde Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak.
Ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecek.
Erdoğan, ayrıca, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacak.