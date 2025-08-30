Dolar
41.14
Euro
48.07
Altın
3,448.21
ETH/USDT
4,350.50
BTC/USDT
108,724.00
BIST 100
11,288.05
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütünün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'in Tiencin şehrine hareket etti.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 30.08.2025 - Güncelleme : 30.08.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin'e gitti

Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara Valisi Vasip Şahin ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan, Çin'in Tiencin şehrinde Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'ne katılacak.

Ziyaret çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Eylül Pazartesi günü genişletilmiş formatta düzenlenecek Zirve oturumuna hitap edecek.

Erdoğan, ayrıca, ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacak.

