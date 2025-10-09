Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani'yi kabul etti
Ekonomi

Çin, ulusal güvenlik gerekçesiyle ABD ve Kanada'dan 14 şirket ve kuruluşa yaptırım uygulayacak

Pekin yönetimi, ABD ve Kanada'dan 14 şirket ve kuruluşa, Çin'in güvenliği ve kalkınma çıkarları aleyhine faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Emre Aytekin  | 09.10.2025 - Güncelleme : 09.10.2025
Pekin

Çin Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamada, aralarında dron savar teknolojileri sağlayıcısı ABD'li Dedrone by Axon ve DZYNE Technologies, Kanada merkezli çip sektörü analiz ve veri firması TechInsights ile Kanada'da düzenlenen Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'nun olduğu 14 şirket ve kuruluş, "güvenilmez varlık" listesine alındı.

Açıklamada, söz konusu şirket ve kuruluşların, Tayvan ile askeri-teknik işbirliğine girerek, Çin'i karalayan beyanlarda bulunarak, yabancı ülkelerin Çin şirketlerine baskı uygulamasına yardım ederek, Çin'in egemenliğine, güvenliğine ve kalkınma çıkarlarına zarar verdiği belirtildi.

Güvenilmez varlık listesine alınan şirketlerin, Çin'de ticaret ve yatırım yapmaları, Çin'deki kişi ve kuruluşların bunlarla başta veri transferi ve hassas bilgi aktarımı olmak üzere her türlü alışveriş ve işbirliği yapmaları yasaklanıyor.

Yaptırım uygulanan TechInsights, yakın zaman önce ABD'nin yaptırımları altındaki Huawei'in veri merkezleri ve büyük ölçekli bilgisayar işlemcisi kümelerinin işletilmesinde kullanılan Ascend 910 serisi çipleri bu yılın başında piyasaya çıktığında detaylı analizler yayınlamış, bunun ardından Washington yönetimi mayıs ayında, Ascend çiplerinin dünyanın herhangi bir yerinde kullanımının ihracat kontrollerini ihlal sayacağını bir yönergeyle duyurmuştu.

Çin daha önce, 25 Eylül'de Tayvan ile askeri-teknik işbirliği yaptığı gerekçesiyle insansız hava aracı üreticisi Saronic Technologies, uydu şirketi Aerkomm, sualtı mühendislik firması Oceaneering International, gemi üreticisi Huntington Ingalls Industries, mühendislik, mimarlık ve altyapı planlama şirketi Planate ile askeri kurumlara eğitim, istihbarat, enformasyon teknolojisi ve lojistik hizmetleri sağlayan Global Dimensions'ın olduğu 6 ABD'li şirketi "güvenilmez varlık" listesine almıştı.

Çin'in topraklarının parçası olduğunu savunduğu Tayvan, 1949'dan bu yana fiili bağımsızlığa sahip bulunuyor. Çin ana karası ile Tayvan arasında iç savaşın ardından ortaya çıkan ayrılık ve egemenlik ihtilafı sürüyor.

Pekin yönetimi, son yıllarda Ada'nın ana kara ile yeniden birleşmesi için gerekirse güç kullanabileceğini vurgularken ABD'nin Tayvan'a silah satmasına ve askeri işbirliği yapmasına karşı çıkıyor.

