Dünya

ABD'de neredeyse her 10 yetişkinden birine yaşamının bir döneminde kanser teşhisi konuldu

ABD’de yapılan ankette, neredeyse her 10 yetişkinden birine yaşamının bir döneminde kanser teşhisi konulduğu ortaya çıktı.

Şilan Turp  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
ABD'de neredeyse her 10 yetişkinden birine yaşamının bir döneminde kanser teşhisi konuldu

Ankara

ABD merkezli araştırma şirketi Gallup, 2024’te 23 bin 969, 2025’in ilk üç çeyreğinde ise 16 bin 946 yetişkin Amerikalının katılımıyla kansere yakalanma oranlarına ilişkin anket gerçekleştirdi.

Buna göre, katılımcıların yüzde 9,7'si hayatlarının bir döneminde kanser teşhisi aldıklarını belirtti. Bu oran, 2008'den bu yana Gallup'un elde ettiği verilerin en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

65 yaş ve üzerindeki yetişkinlerde kanser teşhisi oranı 2008-2009 döneminde elde edilen verilere kıyasla yüzde 3,4 artarak yaklaşık yüzde 21,5'e yükseldi.

45-64 yaş arası kişilerde bu oran yüzde 1,5 yükselerek yüzde 8,9 olarak kaydedilirken, 45 yaş altındaki yetişkinlerde durum büyük ölçüde aynı kaldı.

2013-2022 yılları arasında kişi başına düşen yeni kanser vakaları yaklaşık yüzde 4 azalsa da özellikle 50 yaş altı kadınlarda ve genç yetişkinlerde görülen bazı kanser türlerinde artış gözlemlendi.

Anket sonuçları, ABD'de yeni kanser vakaları ile kanser kaynaklı ölüm oranlarının azalmasına rağmen, hayatı boyunca teşhis konulan kişi sayısının arttığını ve hastaların teşhis sonrası daha uzun yaşadığını ortaya koydu.

Uzmanlar, tedavi ve erken teşhis yöntemlerindeki ilerlemelerin, kanser teşhisi konulan kişilerin daha uzun yaşamasına katkı sağladığını belirtti.

ABD'de neredeyse her 10 yetişkinden birine yaşamının bir döneminde kanser teşhisi konuldu

