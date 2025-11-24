Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Anıtkabir'i ziyaret etti
Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Ankara
Lee, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da yer aldığı heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek geldiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Lee, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Güney Kore Devlet Başkanı Lee, deftere şunları yazdı:
"Atatürk'ü anarak, kan bağıyla bağlı kardeş uluslarımızın ortak refahı için birlikte ilerleyeceğiz."
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.