Gündem

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Anıtkabir'i ziyaret etti

Resmi ziyaret için Türkiye'de bulunan Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Can Efesoy, Mehmet Şah Yılmaz  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Anıtkabir'i ziyaret etti Fotoğraf: Evrim Aydın/AA

Ankara

Lee, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da yer aldığı heyetle Aslanlı Yol'dan yürüyerek geldiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulundu.

Ardından hatıra fotoğrafı çektiren ve Misak-ı Milli Kulesi'ne geçen Lee, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee, deftere şunları yazdı:

"Atatürk'ü anarak, kan bağıyla bağlı kardeş uluslarımızın ortak refahı için birlikte ilerleyeceğiz."

