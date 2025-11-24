Dolar
42.43
Euro
48.96
Altın
4,076.26
ETH/USDT
2,804.00
BTC/USDT
86,139.00
BIST 100
10,898.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Teknoloji

Astronomlar, Dünya'ya 18 ışık yılı uzaklıkta bir Süper-Dünya ötegezegeni keşfetti

ABD'deki California Üniversitesinden araştırmacılar, Dünya'ya 18 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir M cüce yıldızının yaşanabilir bölgesinde yeni bir Süper-Dünya ötegezegeni keşfetti.

Elif Gültekin Karahacıoğlu  | 24.11.2025 - Güncelleme : 24.11.2025
Astronomlar, Dünya'ya 18 ışık yılı uzaklıkta bir Süper-Dünya ötegezegeni keşfetti

Ankara

Science Daily sitesinde yer alan habere göre, California Üniversitesinden astronomlar, Dünya'ya 18 ışık yılı uzaklıkta bulunan bir M cüce yıldızının yaşanabilir bölgesinde yeni bir Süper-Dünya buldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ötegezegenleri tanımlamaya yardımcı olan iki hassas araç ile elde edilen veriler kullanılarak tespit edilen gezegene "GJ 251 c" adı verildi.

Çalışmada, yüksek hassasiyetli gözlem aletlerinin, ötegezegenin M cüce yıldızına hafifçe çekildiğini tespit ettiği ve gezegenin Dünya'ya benzer şekilde kayalık yapıda olabileceği aktarıldı.

Ayrıca, gezegenin yüzeyinin sıvı su bulunmasına uygun sıcaklıkta olabileceği ve bunun, yaşam için temel koşullardan biri olduğu belirtildi.

GJ 251 c isimli gezegenin, Dünya'dan birkaç kat daha büyük olduğu ve Samanyolu Galaksisi'nin nispeten yakın bir bölümünde yer aldığı vurgulandı.

Çalışmanın araştırmacılarından Paul Robertson, "Şu ana kadar o kadar çok ötegezegen keşfettik ki yeni bir tane keşfetmek artık o kadar da büyük bir olay değil. Ancak bunu özellikle değerli kılan şey, ana yıldızının sadece 18 ışık yılı uzaklıkta, yani kozmik ölçekte neredeyse kapı komşusu olması." ifadesini kullandı.

Çalışmanın bulguları, "The Astronomical Journal" dergisinde yayımlandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"İslam Düşüncesinin Meseleleri Uluslararası Sempozyumu"nun sonuç bildirgesi açıklandı
Emine Erdoğan'dan Türkiye'nin COP31 başkanlık sürecine ilişkin tebrik paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü
DMM'den Ayasofya-i Kebir Camii restorasyonunda "zeminin tahrip edildiği" iddialarına yalanlama
Güney Kore Devlet Başkanı Lee, Anıtkabir'i ziyaret etti

Benzer haberler

Astronomlar, Dünya'ya 18 ışık yılı uzaklıkta bir Süper-Dünya ötegezegeni keşfetti

Astronomlar, Dünya'ya 18 ışık yılı uzaklıkta bir Süper-Dünya ötegezegeni keşfetti

ABD'de neredeyse her 10 yetişkinden birine yaşamının bir döneminde kanser teşhisi konuldu

Çin, 2000'li yıllarda gelişmiş ülkelere daha fazla borç verdi

ABD Kongre üyesi, Epstein dosyalarının açıklanma sürecine İsrail istihbaratının müdahil olduğunu söyledi

ABD Kongre üyesi, Epstein dosyalarının açıklanma sürecine İsrail istihbaratının müdahil olduğunu söyledi
Trump'ın Memphis kentindeki görev gücünün gözaltıları hapishane ve mahkemeleri doldurdu

Trump'ın Memphis kentindeki görev gücünün gözaltıları hapishane ve mahkemeleri doldurdu
ABD'lilerin çoğunluğu Venezuela'ya yönelik olası askeri harekata karşı çıkıyor

ABD'lilerin çoğunluğu Venezuela'ya yönelik olası askeri harekata karşı çıkıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet