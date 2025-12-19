Dolar
Dünya

ABD'nin North Carolina eyaletinde düşen küçük uçaktaki 7 kişinin öldüğü açıklandı

ABD'nin North Carolina eyaletinde düşen küçük uçakta bulunan 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

19.12.2025
ABD'nin North Carolina eyaletinde düşen küçük uçaktaki 7 kişinin öldüğü açıklandı

Statesville

Eyalet yetkilileri, "Cessna 550" tipi iş jetinin Statesville kentindeki havalimanına inişi sırasında gerçekleşen kazaya ilişkin yaptıkları açıklamada, uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiğini aktardı.

Kaza sonrası çıkan yangın nedeniyle uçaktaki yolcuların kesin listesini paylaşamadıklarını ifade eden yetkililer, emekli Amerikan Ulusal Stok Otomobil Yarışları (NASCAR) pilotu Greg Biffle ile eşi ve iki çocuğunun da hayatını kaybeden 7 kişi arasında olduğunun değerlendirildiğini belirtti.

Yetkililer, kazaya ilişkin başlatılan soruşturmanın sürdüğünü kaydetti.

ABD Federal Havacılık İdaresi, uçağın Statesville kentindeki havalimanına inişi sırasında düştüğünü bildirmişti. Basına yansıyan görüntülerde, uçağa ait enkazın bulunduğu pistte alevlerin yükseldiği dikkati çekmişti.

